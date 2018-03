Abonnement Aqualibi: des familles demandent un prolongation de leur abonnement... sans succès

Litige "On n'est pas des pigeons": Kathy et Jérémy Rolain ne sont vraiment pas contents. Ils ont acheté un "Golden Family Pass" à Walibi mais voilà, entre début janvier et fin mars, "Aqualibi" a fermé ses portes. Kathy et Jérémy demandent une autre compensation que celle prévue par le célèbre parc d'attraction qui reste sur sa position.

Camille et Lucie sont fans de Walibi, la mascotte du célèbre parc d'attraction de Wavre. Leurs parents achètent chaque année un "Family Golden Pass". Il permet l'entrée de la petite famille aux parcs Walibi, Aqualibi et Bellewaerde pour 359 euros. Mais voilà, en janvier dernier, la famille Rolain apprend la mauvaise nouvelle: Aqualibi ferme trois mois pour cause de travaux. "J'étais un peu choquée de la fermeture, explique Kathy Rolain, du fait aussi qu'on ne nous avait pas prévenus, mis à part les conférences de presse que Walibi a données mais je ne suivais pas trop l'actualité à ce moment-là". Walibi dit en effet avoir alerté ses clients par voie de presse, via internet et par mail dès le mois d'août.

En compensation, l'accès à Océade

Les travaux concernent une nouvelle thématique: les "Caraïbes", un entretien des bassins et la construction d'une toute nouvelle aire de jeux pour les plus petits. En compensation, durant la fermeture, les abonnés peuvent profiter du parc aquatique "Océade" à Bruxelles. Mais les habitudes de la famille Rolain sont bouleversées : "Plus ou moins une fois par semaine, après le travail, je passais chercher mon mari et on allait avec les enfants deux heures à Aqualibi pour passer un petit moment en famille. Aller à Océade c'est beaucoup plus compliqué. Aller à Bruxelles après le heures de travail... c'est Bruxelles et les embouteillages, c'est même pas possible. C'est même pas la peine". L'offre "Océade" ne convient donc pas à la famille qui avance une proposition à Walibi: "On a demandé de prolonger l'abonnement de trois mois, le temps pris par les travaux pour récupérer un abonnement complet de douze mois". Réponse de Marie-France Adnet, porte-parole de Walibi lors de notre émission radio : "Non, ce n'est pas possible parce que nous offrons une compensation financière très importante en proposant d'aller à Océade".

Réaction de la famille Rolain : "On ne prendra plus le pass à Walibi. On est vraiment déçus parce que c'est près de la maison, c'est pratique, c'est facile avec les enfants. Maintenant, comme la porte-parole de Walibi nous l'a dit, on a d'autres jours de congé durant la semaine... eh bien le jour où on aura une journée complète, on ira un peu plus loin, on fera un autre parc, plus sympa, peut-être, ou différent".

Par ailleurs, avis à tous les autres abonnés, les travaux sont en cours de finalisation. La réouverture d'Aqualibi est prévue pour le 31 mars.