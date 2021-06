Zoothérapie : les animaux, une plus-value pour aider les enfants en difficulté

La présence d’un chien, d’un chat ou d’un cheval, vous aide à vous sentir mieux ? Et bien, sachez que cette pratique existe véritablement et porte le nom de zoothérapie. Les animaux sont considérés comme une source de réconfort pour les personnes en difficultés, comme les malades, les handicapés et les personnes en situation de stress et leur permettent d’évoluer dans leur thérapie.

La zoothérapie c’est un lien étroit entre l’être humain et l’animal qui contribue à augmenter l’estime de soi et à combler une part de nos besoins psychologiques et émotionnels, comme ceux de se sentir aimé " inconditionnellement ", de se sentir utile grâce à l’animal.

Une pratique courante

Dans une école de Jette, la zoothérapie est une pratique courante. Trois chiens se promènent régulièrement dans les classes de l’école pour venir en aide aux élèves en difficultés. Ces auxiliaires pédagogiques aident à détendre l’atmosphère, aider les élèves à se responsabiliser et à se concentrer. C’est notamment le cas pour la jeune Alexia, aujourd’hui en 5e primaire, qui a souffert d’une profonde phobie scolaire avant d’être assistée par les deux lévriers de la directrice.

"J’allais plus dans la classe, je restais dans le bureau de la directrice… Et du coup, elle a amené ses chiens et je travaillais dans son bureau", explique-t-elle.

Grâce à la présence Fidji et Gucci, deux chiens sauvés et ramenés d’Espagne, Alexia a osé sortir du bureau de la directrice. Ces chiens sont désormais devenus des auxiliaires pédagogiques et ont permis à Alexia de fréquenter sa classe comme les autres élèves.

Les chiens peuvent apporter beaucoup à l’humain

"En Espagne, lorsque les chiens ne sont plus utiles à la chasse ou utiles aux courses. Ils sont lâchement abandonnés et j’en ai recueilli deux. Cela montre que ces animaux qui étaient voués à une mort certaine peuvent apporter beaucoup chez nous", explique la Directrice de l’école Aurore de Jette, Sabine Van Schepdael.

Le projet de l’école bruxelloise est aujourd’hui subventionné par la fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre du dispositif d’accrochage scolaire.