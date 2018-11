Zoo de San Diego : bébé imprévu pour un singe siamang

Aucun siamang n’avait vu le jour depuis 12 ans dans ce parc animalier, Eloïse et son compagnon, un siamang de 35 ans avaient déjà conçu six bébés gibbons, mais le dernier a surpris les responsables du parc de San Diego puisque leur fertilité à tous les deux était sous contrôle. "C'était incroyable de voir Eloïse accoucher cette semaine, car elle ne montrait aucun signe extérieur de grossesse", a déclaré Jill Andrews, responsable des soins aux animaux au zoo. "Nous ne savons pas pourquoi la contraception n’a pas fonctionné dans ce cas, mais comme chez l’homme, il n’est pas rare que l’échec de la contraception se produise de temps en temps. Néanmoins, nous sommes ravis, car la naissance d’une espèce en voie de disparition est un motif de fête. "

Espèce en voie de disparition

Les siamangs sont une espèce de gibbon en voie de disparition que l'on trouve dans certaines régions de l'Inde, de l'Indonésie et du Bangladesh. Selon le zoo, leur classification en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature est due à la perte d'habitat causée par l'exploitation forestière et l'agriculture ainsi que par le commerce illégal d'animaux de compagnie. Le personnel du zoo chargé de la protection des animaux déterminera le sexe du bébé dans les mois à venir lorsqu’il aura la possibilité de le soumettre à un examen médical complet.

Membre des singes anthropoïdes (nos plus proches cousins), le siamang est le plus grand des gibbons. Très menacé dans son milieu naturel, 50% de sa population a disparu ces 40 dernières années, principalement à cause de l’activité humaine et de la culture de palmiers à huile.

Les siamangs sont monogames et très fidèles. Les couples sont formés pour la vie et restent unis, dormant serrés l’un à côté de l’autre sur une branche. Le mâle participe à l’éducation des jeunes et prend le relais dans les soins quotidiens du petit vers un an. Les jeunes restent avec leur famille jusqu’à l’âge de 5-7 ans, avant de partir fonder leur propre groupe familial.

Arboricole, le siamang vit uniquement dans les arbres. Il peut faire des bonds de 8 mètres de haut et des sauts de 15 mètres entre 2 branches. Vivant dans la canopée, au sommet des arbres, il peut cohabiter en harmonie avec d’autres espèces de primates qui vivent sur des branches plus basses.

Le siamang est le seul gibbon à posséder une poche gutturale située au niveau du cou. Ce sac vocal se gonfle quand l’animal crie et sert de caisse de résonance, lui permettant de chanter encore plus fort et d’être entendu à plusieurs kilomètres à la ronde.

Aux dernières nouvelles, Héloïse et son enfant se portent bien...