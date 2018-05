Zoo de Planckendale: l'éléphante d'Asie, Qiyo, est décédée

La petite éléphante née en juin 2015, Qiyo, est décédée à l'âge de trois ans dans la nuit de dimanche à lundi. La fille de Phyo Phyo était née dans le zoo de Planckendael. Les soigneurs, attristés par la nouvelle, avaient remarqué que quelque chose n'allait pas dans l'attitude de l'animal. Les causes de son décès sont encore floues.

"À Planckendael, c'est la consternation. Tout le monde a le cœur brisé", détaille le communiqué de presse. Dimanche matin, les soigneurs avaient remarqué que l'éléphante n'était pas son état normal. Après l'examen du vétérinaire, aucune cause immédiate n'a pu expliqué ce changement de comportement et cette perte d'appétit. "Ses fonctions vitales étaient normales et elle ne présentait aucun signe extérieur caractéristique."

À 5h30 lundi matin, son état s'est brusquement détérioré. L'animal est décédé une demi heure plus tard.