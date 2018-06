Zoo de Planckendael: l'éléphante Phyo Phyo, la mère de Kai Mook, est morte d'une insuffisance rénale

L'éléphante d'Asie Phyo Phyo, la maman de Kai-Mook, est décédée ce lundi soir au Zoo de Planckendael, a fait savoir l'insittution dans un communiqué. Une insuffisance rénale avait été diagnostiquée il y a un moment chez Phyo Phyo. Aujourd’hui son cas c’est aggravé et les soigneurs ont mis fin à sa souffrance avec le cœur lourd.

Planckendael contrôlait l’insuffisance rénale avec une alimentation pauvre en protéin mais l’état de Phyo Phyo s'est dégradé plus rapidement que prévu. Phyo Phyo laisse orphelin Tarzen, le troisième éléphanteau de la troupe.

Il y a à peine une semaine Planckendael et la famille éléphant ont déjà dû dire adieu à Qiyo, la fille de Phyo Phyo, qui est morte le 28 mai à la suite d'un herpès de l'éléphant. Le Temple d’éléphants reste fermé pour le moment.

Le troupeau doit trouver un nouvel équilibre, explique le zoo. Phyo Phyo a été maman à six reprises. Ses enfants, May Tagu, Kai-Mook et Tarzen font toujours partie de la famille de Planckendael.

Le 11 avril de cette année, Phyo Phyo a donné naissance à Tarzen, le troisième éléphanteau de la troupe. Comme les visiteurs avaient pu le constater, Tarzen recevait depuis tout un temps le biberon pour épargner sa maman et pour qu’il prenne du poids. L’éléphanteau ne grossit pas assez et a donc encore plus besoin des soins des soigneurs.

Phyo Phyo a joué un rôle important dans le programme d'élevage international de l'éléphant d'Asie menacé.