Zoo d'Anvers : trois alligators d'Amérique font une entrée remarquée

Trois alligators femelles d’Amérique ont été hissés un par un, à l’aide d’une grue, dans une ouverture du toit du bâtiment des reptiles du zoo d’Anvers pour rejoindre leur nouvel enclos, annonce le zoo ce jeudi. La plus grande femelle mesure déjà près de trois mètres et pèse une centaine de kilos.

C’est la première fois qu’un animal était installé de cette manière. Cette arrivée est une "grande nouvelle pour le zoo", estime le biologiste marin Philippe Jouk.

"Ils n’ont pas encore atteint leur taille définitive et vont encore grandir en longueur et en largeur et prendre du poids", explique un soigneur, cité dans un communiqué.