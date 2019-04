Zone de basse émission à Bruxelles: faute de véhicule en règle, Françoise quitte son emploi

La période d’adaptation concernant les véhicules interdits de circulation en Région bruxelloise prend fin ce 1er avril. 20 000 véhicules - diesel et essence - jugés trop polluants ne peuvent désormais plus accéder à la capitale. Une situation qui plonge de nombreux automobilistes dans l'embarras. Parmi eux, Françoise Grandjean, une habitante de Sart-Dames-Avelines, dans le Brabant Wallon.

Françoise possède une voiture qui a plus de vingt ans. Malgré ses 320 000 kilomètres, elle passe toujours le contrôle technique et sa propriétaire s'en montre satisfaite. "Elle roule très bien, donc je ne vois pas du tout pourquoi je devrais changer et surtout, je n'ai pas le premier franc pour m'en acheter une autre", confie Françoise.

Sans ressources financières et dans l'impossibilité d'utiliser les transports en commun - qui rallongeraient considérablement son temps de trajet, Françoise a pris une décision radicale: quitter son emploi. Pas d'autre choix selon elle. Françoise dit comprendre la raison environnementale à l'origine de cette mesure, mais déclare dans le même temps se sentir victime d'exclusion.