Yves Van Laethem : "Mon fantasme sanitaire, une vaguelette d’un point de vue clinique"

Les chiffres sur le coronavirus en ce dernier jour de l’année 2021 ne sont pas extrêmement réjouissants. Ils repartent à la hausse : 7039 nouvelles infections en moyenne par jour. C’est le début de la 5e vague pour le porte-parole interfédéral Covid19 chez nous.

"Elle est en train de hoqueter mais oui, elle est là. Inévitablement, tous nos voisins sont dans leur vague de contamination à Omicron. On ne va pas y échapper. Nous sommes un petit pays."

Mon fantasme sanitaire, une vaguelette d’un point de vue clinique

S’il ne s’agit pas d’une "vaguelette" pour utiliser un terme d’Yves Van Laethem à propos des dernières remontées, le porte-parole interfédéral se veut optimiste tout en restant prudent. "Je pense qu’on aura une vraie vague de contaminations. C’est indubitable."

"Mon fantasme sanitaire pour l’instant, c’est d’avoir une vaguelette d’un point de vue clinique et au point de vue de l’impact sur les hôpitaux mais ça, c’est le futur qui nous l’apprendra."

Il court vite mais ne frappe pas fort

Omicron, plus contagieux mais moins dangereux, c’est le profil qui se dessine de ce nouveau variant. "On a un mélange entre quelqu’un qui court vite et quelqu’un qui tape moins fort. L’enjeu est de savoir si ce joueur va changer la donne des autres matches que l’on a déjà eus avec le coronavirus.

On espère que celui-ci marquera moins de buts que les précédents

C’est à la fin du match, malheureusement, qu’on saura qui est le meilleur joueur. On espère que celui-ci marquera moins de buts que les précédents."