Yves Van Laethem : "Les chiffres continuent à augmenter sans ralentissement perceptible"

"Ce n’est pas un secret, les chiffres continuent à augmenter et sans réel ralentissement perceptible actuellement, et a fortiori sans pic à l’horizon". En ce jour de Comité de Concertation, Yves Van Laethem ne se montre guère optimiste par rapport aux chiffres de l’épidémie ces derniers jours. Pour le porte-parole interfédéral à la lutte contre le Covid-19, les semaines prochaines seront cruciales pour maintenir ce fameux pic "au niveau le plus bas possible et éviter ainsi de submerger le système de santé dans les semaines qui viennent ". Au point de vue épidémiologique, sur la semaine écoulée, il y a eu presque 17.000 nouvelles contaminations en moyenne par jour, 16.762 précisément, ce qui constitue une augmentation de 48% par rapport aux sept jours précédents. Si l’on tient compte du moindre nombre de tests pratiqués le jeudi 11 novembre, qui intervient dans la semaine de comparaison, "on est encore dans une augmentation beaucoup trop importante de 33%", précise M. Van Laethem.

25.000 nouveaux cas en une journée, un record

Sur la seule journée de lundi, on a détecté 25.000 nouveaux cas, "c’est un record absolu depuis le début de la pandémie" confirme-t-on auprès des autorités, non sans souligner que la capacité de testing est beaucoup plus importante aujourd’hui. "Nous avons régulièrement 110.000, 120.000 tests réalisés par jour", remet en perspective l’infectiologue. Le taux de positivité croît de jour en jour, il atteint les 16% ce qui signifie que "la circulation virale est débridée."

Très nette augmentation chez les enfants

Le pourcentage d’augmentation est le plus important chez les enfants : il est de 69% chez les enfants de moins de 10 ans et de + 55% pour les 10-20 ans. En nombre absolu, c’est chez les trentenaires et les quadragénaires que le plus de cas sont enregistrés, et tout spécialement chez les femmes, "sans que ce ne soit clair pourquoi", soulève Yves Van Laethem. Tout le pays est concerné : de manière la moins marquée dans la Région de Bruxelles-Capitale où l’augmentation n’est "que" de 29% alors qu’elle est plus significative en Flandre, où elle est par exemple de + 66% en Flandre Orientale.

Les admissions hospitalières en hausse aussi

Les admissions hospitalières augmentent aussi : + 22%, atteignant ainsi en moyenne 304 admissions par jour, contre 250 dans la semaine de comparaison. Cette tendance est également plus marquée en Flandre Orientale où elle grimpe de 66%. La Flandre Orientale et la Flandre Occidentale représentent à elles deux un tiers des admissions pour Covid en Belgique actuellement. Sur cette semaine de référence, il y a 3462 patients (+21%) admis à l’hôpital dont 669 (+16%) le sont en soins intensifs. "On a peut-être là l’apparition d’un discret ralentissement mais il est trop pour se prononcer" estime M. Van Laethem qui rassure tout de même "l’évolution a tout de même une tendance plus linéaire qu’exponentielle au niveau des unités de réanimation." Cela dit, Sciensano s’attend à ce que le seuil des 750 soit bientôt dépassé. En attendant, trente-six patients meurent par jour en moyenne (+16%). "Ce sont des exposés peu réjouissants" a conclu le porte-parole.