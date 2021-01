Yves Van Laethem: "L'évolution du covid dans les maisons de repos est globalement favorable"

"L’évolution est globalement favorable dans les maisons de repos", constate Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise coronavirus. Du 30 décembre et au 5 janvier, on a enregistré 7,7 nouvelles infections pour 1000 résidents en Flandre (contre 7,9 la semaine précédente) , 5 % en Wallonie (contre 6,9%) et 0,6% au lieu de 3,6% à Bruxelles.

Le pourcentage de cas de covid-19 dans les maisons de repos varie aussi en fonction des régions: 20% des maisons en Flandre accueille un résident atteint du coronavirus, 17% en Wallonie et 9% à Bruxelles.

Globalement, les décès continuent à diminuer, mais Yves Van Laethem nuance : "Actuellement, il y a eu 11.343 personnes qui sont décédées dans le cadre de la pandémie, soit 58% du total de tous les décès constatés en Belgique."

La campagne de vaccination débutée dans les maisons de repos il y a quelques jours peut constituer un réel tournant estime le virologue: "On souhaite un bon travail, attentif, à tous ceux qui sont impliqués dans les maisons de repos. On souhaite que l’acceptation, particulièrement chez les résidents, continuera à être aussi importante qu’elle a été lors de ces premiers jours de la campagne de vaccination. C’est un point fondamental dans la lutte contre ce virus. "