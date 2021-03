Yves Van Laethem : "Ça peut devenir une troisième vague mais nous pouvons aussi en faire un plateau en une dizaine de jours"

Tous les indicateurs de l’épidémie de coronavirus en Belgique montrent que la tendance à la hausse se poursuit. Le nombre de contaminations, le taux de positivité, les admissions à l’hôpital, et surtout le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, tout augmente et de façon importante, puisque pour les cas détectés, le pourcentage de hausse dépasse les 30%. Pour Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, " nous nous trouvons aujourd’hui au pied de ce qui pourrait devenir une nouvelle vague mais…".

Ce qui pourrait devenir une troisième vague ne doit pas forcément le devenir, explique le porte-parole. "Nous avons une augmentation considérable des nouveaux cas, mais nous pouvons faire en sorte qu’elle devienne un plateau en une dizaine de jours si on prend les mesures nécessaires", rajoute-t-il.

Concernant les nouvelles infections, 3266 nouvelles infections ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 34% par rapport à la semaine précédente. Mais c’est aussi la moyenne la plus élevée depuis mi-décembre.

Il n’est pas encore possible de prédire la vitesse à laquelle la courbe va évoluer ni quand est-ce qu’on atteindra le sommet. Il est néanmoins possible pour le porte-parole interfédéral que cette vague reste une vaguelette en respectant toutes les mesures les plus importantes qui sont les suivantes :

A l’exception de son contact rapproché, il faut limiter les contacts au maximum.

Ne rencontrer que d’autres contacts à l’extérieur, à distance et avec des précautions nécessaires.

Le télétravail est recommandé.

Eviter les contacts entre les jeunes et les personnes âgées.

Au niveau des hospitalisations, la courbe continue toutefois à monter. Environ 185 personnes sont admises à l’hôpital par jour alors que nous en avions que 146 la semaine précédente. Yves Van Laethem précise que ces trois derniers jours, il faut compter plus de 200 admissions par jour.