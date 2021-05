Yves Van Laethem : "Bonne nouvelle : les chiffres des hospitalisations continuent à évoluer favorablement"

Au niveau des hospitalisations, l’évolution, on l’a dit, est à la baisse : 160 nouvelles admissions par jour, soit 17% de moins en une semaine. Yves Van Laethem se déclare également "frappé" par le fait que ces hospitalisations ont quasiment disparu chez les plus de 80 ans. "Pour les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine, ils continuent à augmenter", représentant un tiers des nouvelles admissions.

500 lits en soins intensifs à la fin mai?

On constate également une baisse des occupations Covid dans les hôpitaux avec 2255 hospitalisations dont 711 en soins intensifs. Des chiffres qui devraient baisser avec l’arrivée des données pour ces lundi et mardi. "On devrait se situer pour la fin mai autour ou en dessous des 500 lits en soins intensifs", un seuil pris en compte par les autorités dans le cadre du déconfinement.

On dénombre enfin 35 décès par jour en moyenne, soit une baisse de 9% en une semaine. Cette baisse est constatée dans les maisons de repos et de soins, en raison de la vaccination mais aussi chez les plus de 75 ans. "Dans la tranche 45 à 60 ans, on constate une hausse de la mortalité de 38 personnes sur la semaine au lieu de 28 décès la semaine précédente."