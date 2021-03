"Rouge sont les chiffres et rouge la carte" s’inquiète Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral. "En moyenne on compte actuellement plus de 4000 nouvelles contaminations par jour et 200 hospitalisations par jour. 600 patients sont en soins intensifs, c’est deux fois plus qu’il y a 5 semaines. Ce sont des chiffres élevés et du même ordre grandeur que ceux que l’on a connus début octobre avant la seconde vague. L’accélération des augmentations n’est pas encore aussi forte que lors de cette deuxième vague. Nous n’avons pas de phase exponentielle. Le doublement des chiffres s’opère tous les 14 jours alors qu’il se fait toutes les semaines lors de la seconde vague."

Le porte-parole a précisé que le taux de positivité était en augmentation. "Au cours de la dernière semaine il y a eu 4060 nouveaux cas en moyenne par jour. Ceci représente une augmentation très importante de 41% sur une base hebdomadaire. Actuellement il est clair que le nombre de tests pratiqués est important, près de 57.000 tests par jour. Mais nous avons toujours une positivité de l’ordre de 7,5%. Lors de cette période de plateau, nous étions au mieux entre 5,5 et 6%. Lors des 15 derniers jours nous avons ainsi gravi de 6 à 7,5% alors qu’on teste plus. Le taux de positivité est donc significatif."

Il ajoute: "Le risque de contamination est le plus élevé depuis 4 mois et la fin de cette deuxième vague. Cela veut dire que pour les personnes à risque qui vont être vaccinées dans les prochaines semaines il faut faire particulièrement attention. De plus recevoir un vaccin ne veut pas dire qu’on ne peut plus être infecté, il y a un temps nécessaire après l’inoculation pour être bien protégé."

Selon l'infectiologue, c'est chez les enfants qu'il y a le plus de nouvelles contaminations. "Hier l’augmentation était de l’ordre de 42%. Depuis hier on a donc une certaine stagnation. On en a tout cas pas une accélération encore plus importante. Ce sont les jours qui viennent qui montreront si cela dure. Cette augmentation a lieu dans toutes les tranches d’âge y compris chez les personnes de plus de 90 ans. Les plus fortes augmentations ont lieu chez les enfants et les adolescents. Plus de 1 nouveau cas sur 4 diagnostiqué l’est donc dans cette catégorie de la population."

Les hospitalisations continuent elles aussi d’augmenter : "En moyenne 204 par jour, soit 22% de plus que la moyenne de la semaine précédente. Le samedi 20 mars il y a eu 243 admissions, le chiffre le plus élevé de 2021. L’occupation hospitalière continue d’augmenter lentement et atteint 2359 patients covid dans nos hôpitaux, 12% de plus que la semaine précédente. 588 sont en soins intensifs, une augmentation de 17%. Dans ces soins intensifs, on a un temps de doublement de 1 mois. On devrait donc atteindre le seuil symbolique de 1000 patients en USI à la mi-avril."

En moyenne, 25 décès sont à déplorer par jour, 2% de plus que la semaine précédente. Au niveau des maisons de repos le taux de mortalité continue de diminuer.