Yves Coppieters : "Il faut réappliquer les gestes barrières et le port du masque"

On le voit, le port du masque pourrait s’imposer à nouveau un peu partout. Il pourrait même être étendu aux enfants à partir de neuf ans. Mais les avis divergent sur la question.

Yves Coppieters, professeur de Santé publique à l’ULB était notre invité sur le plateau du JT de 13h. Selon cet expert, le port du masque devrait être la mesure principale discutée cet après-midi lors du Codeco. "C’est vrai que c’est la protection individuelle et collective la plus efficace pour l’instant avec un virus qui circule fortement."

Et puis il note : "il y a relâchement des gestes barrières et du port du masque. On le sent maintenant depuis plusieurs semaines, surtout chez nous vaccinés". Les personnes vaccinées auraient tendance à croire qu’elles sont complètement protégées. "On est vraiment bien protégés, mais pas suffisamment par rapport aux contaminations".

Pour l’expert, il s’agit de réappliquer les gestes barrières et le port du masque à tout moment. Cela veut dire à l’intérieur, lorsqu’une pièce est mal ventilée, lorsqu’il y a beaucoup de monde ou que les distances physiques ne peuvent pas être respectées.

L’expert précise aussi qu’il ne faut pas tomber dans les excès. On pense ici au port du masque à l’extérieur. "Appliquons-le à tout moment, mais à l’extérieur ça n’a pas beaucoup de sens si on n’est pas dans des situations avec une foule (rue commerçante, etc.)". Pour Yves Coppieters, il s’agit de garder l’adhésion des citoyens et "l’adhésion passe par des mesures cohérentes".