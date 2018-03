Yvan Hayez (FWA): "L’AFSCA fait son job, mais avec des œillères"

Secrétaire général de la Fédération wallonne de l’agriculture, Yvan Hayez est ce samedi 17 mars l’invité du Grand Oral RTBF-Le Soir sur La Première. Il revient sur la crise alimentaire déclenchée par la fraude sanitaire constatée chez Veviba, à Bastogne.

"C’est un sentiment de colère et d’abattement qui prévaut dans le secteur, pas vraiment de révolte, il y a une frustration face à cette nième crise", commente d’abord le secrétaire général de la FWA.

La crise, une opportunité ?

Peut-on mettre à profit cette crise pour changer les choses ? "Les agriculteurs ne sont pas suffisamment impliqués dans les outils, les maillons de la chaîne", explique le secrétaire général. "La solution de développer des coopératives permettrait au moins aux éleveurs d’avoir un droit de regard sur ce qui se passe et plus d’exigences dans ce qui passe, notamment au niveau d’un abattoir".

Le rôle de l’AFSCA

" e ne veux pas prendre la défense de l’AFSCA, ni l’enterrer. Je pense que le malheur est leur cahier des charges", analyse Yvan Hayez. "L’audit qui aura lieu ne va pas démontrer que l’agence n’a pas fait son boulot, j’en suis quasi sûr ! Mais ils ont fait le job peut-être avec des œillères. Ils font le job et ils se limitent à cela, au cahier des charges. Et effectivement, c’est peut-être une approche un peu simpliste de leur travail".

Un système CDH ?

Depuis la fin des années ‘80, le portefeuille wallon de l’agriculture a souvent été occupé par des ministres PSC puis CDH. Quelle appréciation le secrétaire général de la FWA porte-t-il sur cette politique ? "Je n’ai pas à rentrer dans ce débat-là. Je ne suis pas là pour entrer dans des querelles politiciennes", répond le représentant de la FWA. "Nous demandons que les députés wallons, tous partis confondus, prennent leurs responsabilités par rapport aux éléments d’amélioration que nous souhaitons apporter pour que demain des tentatives de fraude économique soient le plus possible réduites".

La concertation de la chaîne

Depuis 2009, il existe une concertation structurelle entre les maillons de la chaîne agroalimentaire. Elle est notamment composée de la FEVIA pour l’industrie alimentaire, de COMEOS pour le commerce, de l’AGROFRONT et donc de la FWA pour les agriculteurs... "En tant que président, j’ai demandé que pour lundi soir ils nous remettent des propositions concrètes d’amélioration des process existants, voire de nouveaux process, qui devraient être imposés à l’ensemble des abattoirs. Nous remettrons ce cahier de charges aux ministres Collin et Ducarme", conclut Yvan Hayez en précisant : "Les réponses se trouvent dans les responsabilités des uns et des autres".