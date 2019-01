Aux alentours de 11 heures, les premiers jeunes qui participent à la marche "Youth for Climate" ont rejoint le Parlement européen tandis qu'une centaine d'autres étaient encore en partance depuis la gare centrale. Les policiers affirment que les participants sont venus en nombre.

Sur les pancartes, on peut lire des slogans en tous genres, parfois assez sobres comme le désormais traditionnel "On est plus chauds que le climat", parfois plus provocateurs, comme par exemple "Arrête de niquer ta mer".