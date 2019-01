Youth for Climate: les étudiants du supérieur se mobilisent aussi

Après les élèves, ce sont les étudiants du supérieur qui s’organisent en faveur du climat. Actuellement en examens, peu d’étudiants des Hautes écoles ou des Universités ont jusqu’ici pu participer à ces manifestations estudiantines. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque selon « Students for Climate ». Ce groupe d’étudiants du supérieur vient de voir le jour et a pour objectif de soutenir l’action des élèves du secondaire. « On voit une sorte de dégoût des citoyens face à l’inaction de la politique belge et de partout dans le monde. », explique Bakou Mertens, l’un des responsables du mouvement.

« Les jeunes, les écoliers se réveillent. Ils vont en grève. Ça se passe en Allemagne, en Suisse et, maintenant, en Belgique. Le message est fort et nous en tant qu’étudiant, on doit les soutenir », poursuit-il.

Comme les élèves, les étudiants demandent au monde politique d’agir. Le mouvement s’appuie sur un manifeste et met en avant cinq revendications parmi lesquelles : une politique climatique ambitieuse limitant le rechaussement à 1,5 degrés, revenir à un seul ministre climatique et une politique climatique sociale.

L’autre objectif de « Students for climate » est de propager cette mobilisation pour le climat à l’ensemble du monde estudiantin. D’ailleurs, des comités existent dans chaque ville universitaire du pays. Bref, les étudiants ont envie d’être écoutés mais sans pour autant être associé à un parti politique. « Ce n’est pas le but d’être associé à des associations ou des partis politiques. C’est exclu. Nous sommes un groupe citoyen complètement apolitique », conclut Bakou Mertens.