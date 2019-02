Youth for Climate: la marche des étudiants pour le climat de ce jeudi aura lieu à Louvain

La police locale a déjà pris des dispositions

Pour l'instant, la police de Louvain n'a aucune idée du nombre de manifestants attendus ce jeudi 7 février pour cette marche pour le climat organisée à l'initiative d'élèves de certains lycées de Louvain et qui suscite un intérêt dans tout le pays.

La manifestation est une initiative d'un groupe d'étudiants de Paridaens, du Holy Trinity College et du Sint-Albertus College, mais entre-temps elle a le soutien de toutes les écoles secondaires de Louvain. Le porte-parole de la police, Marc Vranckx, estime le nombre de participants de ces écoles à environ 12.000.

Suite à cette manifestation, la police de Louvain a déjà pris un certain nombre de mesures de sécurité. Le jeudi entre midi et 15 heures, toute circulation de bus de De Lijn est interdite dans certaines parties de la Bondgenotenlaan, de la Naamsestraat et de la Parkstraat et sur la place du Recteur De Somerplein. Le stationnement est également interdit dans plusieurs rues.