Youth for Climate: 35.000 jeunes ont marché à Bruxelles

Dès 10h , plusieurs milliers de jeunes étaient déjà rassemblés sur le parvis de la Gare Centrale, à Bruxelles. Parmi les personnes présentes, les flamands côtoyaient les francophones et affichaient des pancartes en tout genre. "On est plus chauds que le climat", scandaient certains manifestants, motivés à faire bouger les choses.

Aux alentours de 11 heures, les premiers jeunes participants à la marche "Youth for Climate" ont rejoint le Parlement européen tandis qu'une centaine d'autres étaient encore en partance depuis la Gare Centrale. À ce moment là, la Police affirmait que les participants étaient "venus en nombre".

Sur les pancartes, on pouvait lire des slogans en tous genres, parfois assez sobres comme le désormais traditionnel "On est plus chauds que le climat", parfois plus provocateurs, comme par exemple "Arrête de niquer ta mer".

Quelques exemples, aperçus dans les rues de Bruxelles :