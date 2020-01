Youna Marette de "Youth For Climate": "Si j'ai un souhait pour 2020, c'est qu'on parle plus d'action"

L’année 2019 a été une année marquée par l’émergence de la thématique climatique et les enjeux liés à ces changements majeurs qui s’amorcent. En Belgique, les marches pour le climat ont rassemblé des dizaines de milliers de jeunes. Répondant à l’appel de "Youth for Climate", des étudiants se sont mobilisés et ont brossé les cours le jeudi pour aller manifester dans les rues et réclamer des actions en faveur du climat. Si les premières marches ont débuté en décembre 2018, c’est l’année passée que le mouvement a vraiment émergé et fait entendre sa voix. Fin janvier de l’année passé, une marche pour le climat rassemblait entre 70 et 80.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Après une année chargée pour les jeunes activistes en faveur de l’environnement, quelles sont les perspectives pour le mouvement des "jeunes pour le climat" ? Se sentent-ils davantage entendus par les politiques ? Quelles sont leurs ambitions pour 2020 ? Les manifestations du jeudi vont-elles se poursuivre ? Comment le mouvement va-t-il évoluer ? Tentatives de réponses avec la porte-parole bruxelloise de "Youth For Climate", Youna Marette. La synthèse : - 2019 a été une "grosse année". Ça a été le 'premier pas' d’une longue étape. La première, c’était la sensibilisation. "Si j’ai un souhait pour 2020 c’est qu’on parle plus d’actions". - Comment transformer le mouvement en une force plus active ? "Je pense que là on va continuer à faire pression avec les marches et puis avec d’autres moyens d’action. On a parlé de désobéissance civile". - Un rapprochement avec des mouvements comme "Extinction Rebellion" ? "Ce sont deux mouvements très différents à la base, dans nos modes d’action, mais qui sont tout à fait complémentaires". "Je pense qu’on doit encore énormément travailler sur la convergence et se rendre compte qu’en fait on a tous le même but, on n’a juste pas les moyens d’y arriver, et vraiment apprendre à travailler tous ensemble." - En 2019, des discours politiques comme ceux d’Ursula Von der Leyen et son projet de "green deal" ou celui de Charles Michel, nouveau président du Conseil européen qui veut faire du climat une priorité semblent porter une réelle ambition climatique. "Les grands discours qui promettent des mesures, qui promettent des changements, c’est très bien dans le sens où ça montre une part de bonne volonté mais tant qu’on n’aura pas des résultats vraiment palpables qui seront illustrés dans les chiffres on continuera à appuyer". "Les politiques ne sont pas vraiment à la hauteur du problème". - Des mesures en faveur du climat ont été prises (notamment l’interdiction dans certaines villes des véhicules les plus polluants), ce n’est pas suffisant ? "C’est très bien parce que chaque pas est à prendre et il faut bien commencer quelque part et donc tant mieux si on le fait. Mais maintenant l’idée, c’est vraiment se dire comment est-ce que radicalement et une bonne fois pour toutes, on peut prendre des mesures et mettre en place des actions qui feront changer la donne et pas des actions qui se révéleront inutiles parce qu’elles auront peut-être infléchi la donne, mais de 0,03% ça ne sert à rien." - Certaines mesures prises en faveur du climat pénalisent une partie déjà précarisée de la population. "C’est parfois difficilement perceptible mais on fait le lien entre justice sociale et justice climatique. On n’arrivera pas à sauver 'notre monde' si on laisse de côté toute une partie qui souffrira des actions qu’on prend maintenant." - Comment concilier justice sociale et justice climatique alors ? "Il est temps qu’on commence à inventer un monde qui est beaucoup plus inclusif, qui est beaucoup plus juste pour tout le monde, beaucoup plus égalitaire et qui soit en même temps beaucoup plus respectueux de l’environnement". - Ce mouvement "Youth For Climate", représente-t-il vraiment la jeunesse ? Qu’en est-il de la jeunesse issu de l’immigration ou celle qui ne comprend pas pourquoi on remet en cause la domination de l’homme sur la nature et la consommation sans limite ? "Aujourd’hui ce qu’on essaie de faire c’est vraiment de mettre en avant des personnes qui n’ont pas été entendues et peut-être des personnes qui sont plus en première ligne de ces changements climatiques et c’est ce qu’on fait de plus en plus.", "C’est important, que le mouvement devienne de plus en plus international, plus représentatif. - "Nous, on parle de changement climatique, on parle de désastres environnementaux, mais pas de changements que nous, on perçoit directement. Je veux dire, je vis à Bruxelles, je vis de manière très confortable et le changement climatique à part des températures très négatives ou très élevées, je n’en ai pas encore perçu énormément les effets. Alors qu’il suffit de sortir un peu de chez soi, de prendre contact avec des gens qui vivent plus proche de la nature aussi que dans nos métropoles, on se rend compte qu’eux souffrent au quotidien et vivent quotidiennement dans une situation qui devient de plus en plus compliquée à cause du changement climatique." - Comment faire au niveau belge pour s’ouvrir davantage à la diversité, aux jeunes issus de l’immigration ou tenter de mobiliser ceux qui ne veulent pas remettre en question la domination de l’Homme sur la nature ou ceux qui ne croient pas que le réchauffement climatique soit lié à l’activité humaine ? "Quand on réfléchit un peu plus à la montée des océans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des migrations forcées. Des millions de gens qui vont perdre leur maison. Où est-ce qu’on va les accueillir ces gens alors que des vagues de migration, on en a déjà eu et on a du mal à les gérer ? Alors que ça va être minime, infime, par rapport à ce qui va suivre. Et donc ça fait peur et donc là on prend conscience". - "Qu’on soit issu d’une catégorie de personnes plutôt privilégiées ou pas, qu’on soit un habitant du Nord du Sud, qu’on soit un gros pollueur ou un petit consommateur, on a tous un rôle à jouer". "Je pense que là on ne doit pas reproduire des erreurs qui ont déjà été produites qui sont des erreurs de domination et d’abus de pouvoir. De dire 'nous, on sait mieux que vous' alors on va vous expliquer. On n’a pas envie de créer une espèce de nouveau néocolonialisme 2.0, on n’en a pas envie, ce n’est pas notre but". - Le planning en 2020 ? En Belgique : "Donc là l’idée principale c’est de continuer à faire pression comme on l’a fait l’année passée. Peut-être plus diversifier le mouvement, d’inclure beaucoup plus de monde aussi, peut être apporté quelques modifications à notre méthode de communication".

À l’international : "On essaye de plus en plus de se coordonner et de mener ensemble des projets. Pour l’instant il y a pas mal de plaintes contre des gouvernements ou des États qui sont en train d’être déposés par des groupes de jeunes, donc des plaintes de non-réactions face à une crise. On espère que ça portera ses fruits." - Rapports difficiles avec les politiques : "Il y a une certaine classe qui est au pouvoir : les politiciens. Donc on est obligés de travailler avec eux, même si on voudrait bien pouvoir éviter le plus possible". "Après je ne peux pas non plus parler de la classe politique comme une seule entité. Je pense que, de nouveau, au sein même des politiciens il y a une multitude de personnalités différentes et de manières de travailler qui sont différentes. Moi, des politiciens qui veulent vraiment faire bouger les lignes, j’en ai rencontré des dizaines." - Vers un durcissement du mouvement ? "On ne va pas devenir un mouvement violent, on n’a pas sur notre calendrier d’aller casser des vitres, ce n’est pas ça le principe." "il faut que ça vienne de tous les côtés et plus seulement une fois par semaine une marche dans la rue L’intégrale :

Quel regard portez-vous sur cette année 2019 ? Bonjour Youna Marette, je vous propose un petit retour sur cette année 2019. Tout d’abord quel est votre regard sur cette année qui a été marquée notamment par la mobilisation de certains étudiants à travers des marches pour le climat qui ont commencé en décembre 2018 et qui se sont poursuivies tout au long de l’année ? "Ça tombe bien qu’on fasse une rétrospective maintenant parce que j’ai fait la mienne il y a quelques jours. Je me suis un peu demandé ce qu’on avait accompli, ce qu’il nous reste à faire, entre guillemets. Après un an, je me dis que le mouvement a énormément grandi et je pense que les 'leaders', si je peux dire ça comme ça, ont aussi énormément évolué. L’année passée on était très concentrés sur les marches et aujourd’hui on a trouvé de plus en plus de moyens de se diversifier dans nos actions, tout en gardant bien sûr les marches mais qui ne sont plus aujourd’hui, centrale en tout cas pas en Belgique. Je pense que cela a été une grosse année parce que ça a été le 'premier pas' d’une longue étape. La première, c’était la sensibilisation et je crois que ça a été bien accompli avec les marches. Le but, c’était déjà faire passer un message au grand public : pourquoi on se mobilise, en quoi c’était important. Et de sensibiliser le public pour qu’il se sente aussi responsable en quelque sorte de prendre part à ce mouvement. Donc je pense que ça, ça a été accompli en Belgique. Maintenant ça fait un an et on a énormément parlé de symbolique. Si j’ai un souhait pour 2020 c’est qu’on parle plus d’actions".

Diversification des actions en 2020 Vous estimez donc que vous avez passé la première étape, celle de la sensibilisation et de la mobilisation de certains jeunes. Comment le mouvement compte-t-il se structurer à présent ? Comment transformer ce mouvement contestataire en un mouvement d’une force qui sera plus active ? "Là il y a quelque temps il y a eu la COP25 qui s’est tenue à Madrid. Moi j’y étais présente et je n’étais pas la seule Belge à la COP. Ça a été une déception parce qu’une fois de plus le monde politique ne s’était pas montré à la hauteur de la crise qu’on traverse, enfin il faudrait d’abord qu’il reconnaisse comme une crise. Je pense que là on va continuer à faire pression avec les marches et puis avec d’autres moyens d’action. On a parlé de désobéissance civile cette année, on a vu pas mal d’actions notamment en Belgique qui se sont montrées très puissantes, très symboliques, et qui ont réussi à réunir pas mal de monde de tous les âges d’un peu tous les horizons. Donc je pense qu’on va continuer à vraiment diversifier nos modes d’action, continuer à appliquer une pression parce que c’est important de ne pas lâcher ça : que les politiciens, les industriels et le monde en général des décideurs se sentent sous pression, se sentent regardés. Et puis poursuivre le dialogue avec eux aussi pour montrer qu’on conteste mais qu’en même temps on veut faire partie de la solution et qu’on veut vraiment créer les solutions ensemble".

Vers un rapprochement avec des mouvements comme "Extinction Rebellion" ? Cela veut-il dire que vous êtes prêts à faire évoluer le mouvement pour aller vers des actions plus concrètes ou à vous rapprocher de mouvements comme "Extinction Rebellion", à vous engager sur le chemin de la désobéissance civile ? "Ce sont deux mouvements très différents à la base, dans nos modes d’action, mais qui sont tout à fait complémentaires. Je pense que l’on va devoir continuer à avoir des marches, comme on a fait cette année, parce que les marches un bon moyen de vraiment ramener tout le monde parce que c’est très 'mainstream'. Tout le monde peut aller à une marche, ça n’engage à rien. Je pense qu’on a besoin des marches pour continuer à faire une pression constante et en même temps on a besoin d’actions comme celles d''Extinction Rebellion' qui ne sont pas opposées. Je pense que ce sont des actions qui sont très complémentaires et des actions qui sont beaucoup plus fortes au niveau symbolique et qui sur le coup frappent gros mais qui ne peuvent pas par exemple être faites toutes les semaines avec autant de monde que les marches qu’on a faites cette année (en 2019). Je pense qu’on doit encore énormément travailler sur la convergence Maintenant l’idée c’est vraiment de commencer beaucoup plus à collaborer entre les différents mouvements. On a déjà parlé énormément de convergence cette année mais je pense qu’on ne l’a pas encore mise en application. Donc c’est vrai qu’on a essayé de faire des actions tous ensemble, ça ne s’est pas toujours bien passé. Je pense qu’on doit encore énormément travailler sur la convergence et se rendre compte qu’en fait on a tous le même but, on n’a juste pas les moyens d’y arriver, et vraiment apprendre à travailler tous ensemble".

L’impact du mouvement sur les politiques Vous avez parlé de la COP 25 à Madrid qui a été une déception pour vous. Mais il y a eu aussi de grands discours politiques en 2019, au niveau européen avec l’installation de la nouvelle Commission d’Ursula Von der Leyen et son projet de "green deal", à savoir l’ambition d’une Europe verte et neutre au niveau carbone d’ici 2050. On a aussi entendu le discours de Charles Michel, nouveau président du Conseil européen qui veut faire du climat une priorité. Est-ce que pour vous le message a été entendu ? Vous pensez que les messages des politiques vont dans la bonne direction ? "Alors moi je pense que le message a été entendu mais je ne sais pas s’il a été perçu et reçu de la bonne manière. Parce que les grands discours qui promettent des mesures, qui promettent des changements, c’est très bien dans le sens où ça montre une part de bonne volonté mais tant qu’on n’aura pas des résultats vraiment palpables qui seront illustrés dans les chiffres on continuera à appuyer. Les politiques ne sont pas à la hauteur du problème Malheureusement, aujourd’hui les actions politiques ne sont pas, j’ai envie de dire, à la hauteur de nos attentes. Mais en fait c’est même pas ça : ils ne sont vraiment pas à la hauteur du problème parce que ce n’est pas seulement des revendications de jeunes mais des revendications du monde entier pour préserver notre seul monde. Pour l’instant les actions ne sont pas à la hauteur. La COP c’était une grande déception et je ne suis pas la seule à le dire. Dans chaque réunion tout le monde était d’accord de dire qu’il y avait un problème, qu’il fallait agir. Mais personne n’a jamais vraiment dit : 'On va agir'. Et puis il n’y a eu aucun réel gros accord qui en est ressorti non plus. Je pense que là on est au temps des paroles et on doit vraiment passer au temps des actions cette année. Je pense que c’est comme ça qu’on continuera à vraiment mettre la pression sur nos dirigeants."

Réponses politiques tardives Pourtant des mesures sont prises. Par exemple depuis ce 1er janvier 2020, de nouvelles réglementations en matière d’environnement entrent en vigueur. Notamment dans certaines villes comme Bruxelles, Anvers, Gand ou certains véhicules vont être interdits parce qu’ils sont jugés trop polluants. Il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens, selon vous ? "Alors oui il y a quand même des choses qui avancent, ça, ce n’est pas quelque chose qu’on ne peut nier. Maintenant il faut regarder la vitesse à laquelle ça avance et l’impact que ça aura. Il suffit de regarder un peu les rapports des scientifiques. Même en prenant en compte justement ces mesures, les chiffres restent dans le négatif. C’est pour ça que je dis qu’on n’est pas à la hauteur du problème. Là on est face à une crise qui ne concerne pas uniquement des forêts qui brûlent et qui ne concerne pas uniquement la biodiversité mais qui nous concerne aussi. Et donc interdire des voitures, c’est très bien parce que chaque pas est à prendre et il faut bien commencer quelque part et donc tant mieux si on le fait. Mais maintenant l’idée, c’est vraiment se dire comment est-ce que radicalement et une bonne fois pour toutes, on peut prendre des mesures et mettre en place des actions qui feront changer la donne et pas des actions qui se révéleront inutiles parce qu’elles auront peut-être infléchi la donne, mais de 0,03% ça ne sert à rien. On dit qu’on va continuer à marteler notre message parce qu’effectivement on a obtenu des actions, certes qui sont minimes. Maintenant, l’important c’est qu’eux prennent conscience que ce n’est pas assez et qu’on ne va pas les lâcher parce qu’il y a quelques actions qui ont été prises."

Des mesures climatiques qui sanctionnent les plus précarisés ? Qu’est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les mesures qui sont prises actuellement touchent les plus précarisés, voire la classe moyenne. Notamment avec certaines mesures, notamment dans les villes, où lorsqu’on est interdit de circuler parce qu’on a un moteur qui ne respecte plus certaines normes, si on paye une vignette d’un certain montant on a quand même le droit d’accéder à la ville. Il y a quand même toute une partie de la population qui pense que ces mesures en matière de climat sont là pour pénaliser et impacter le revenu de ceux qui sont le plus en difficulté. Qu’est-ce que vous dites à ça ? "C’est pour ça que l’on ne dissocie pas la justice sociale de la justice climatique. Donc effectivement pour moi des mesures qui sont contraignantes pour une certaine partie de la population ne peuvent tout simplement pas être considérées comme une mesure ou une solution. Pour moi une mesure c’est vraiment quelque chose qui va atteindre et impacter tous les habitants d’une même manière. Par exemple, proposer en vente des vignettes qui permettront tout de même aux voitures polluantes de rouler, pour moi ce n’est pas une solution. C’est juste une manière comme une autre de renflouer les caisses de l’État et de prendre profits de ces actions. On n’arrivera pas à sauver "notre monde" si on laisse de côté toute une partie qui souffrira des actions qu’on prend maintenant. C’est parfois difficilement perceptible mais on fait le lien entre justice sociale et justice climatique. On n’arrivera pas à sauver 'notre monde' si on laisse de côté toute une partie qui souffrira des actions qu’on prend maintenant. Je pense que là il est temps qu’on trouve en fait des actions, des mesures, pour englober tout le monde et c’est pour ça qu’on dit que tout le monde a des droits, qui ne sont pas toujours respectés. Tout le monde devrait être égal dans ce combat, et ce n’est pas le cas actuellement. Et c’est pour ça aussi qu’il est important aujourd’hui que les minorités, si je peux les appeler comme ça, qui n’ont pas encore été assez entendues prennent la parole. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne, ceux qui subissent les premiers les conséquences du changement climatique et donc ne pas leur demander leur avis, ne pas les concerter et vraiment les inclure dans le débat serait à mon sens une erreur."



Comment concilier justice sociale et justice climatique Mais comment est ce qu’on fait par exemple dans cette problématique-là, en l’occurrence celle des personnes qui ont acheté des voitures il y a 15 ans qui n’ont pas eu les moyens d’acheter une voiture neuve avec un moteur récent ? On leur dit quoi ? On leur dit : "Pour vous on met les choses en stand-by le climat ça attendra" ? Comment ce qu’on fait on pour concilier justice sociale et justice climatique ? "Je n’ai pas la solution miracle non plus. Je pense que si on habite Bruxelles, il y a complètement moyen, en tout cas dans le centre-ville, de se déplacer sans avoir besoin d’une voiture. Alors imaginons qu’on interdise les voitures et qu’on ne permette pas l’achat d’une vignette, on devrait mettre en place des alternatives qui permettraient au citoyen simplement de se passer de sa voiture sans que ce soit contraignant pour lui. Trouver une autre manière de réinventer un monde, une autre manière de vivre Alors de nouveau comment on fait ça ? J’ai envie de dire de rajouter des lignes (de trams, métros) mais c’est parfois trop facile à dire et ce n’est pas spécialement mon job non plus. Je pense que tout est une histoire aujourd’hui de trouver une autre manière de réinventer un monde, de trouver une autre manière de vivre. On peut prendre l’exemple de la voiture mais ça peut être appliqué pour plein de choses, ça peut être applicable pour l’isolation des logements ou bien d’autres situations qui sont aujourd’hui à changer. Je pense que, en général il est temps qu’on commence à inventer un monde qui est beaucoup plus inclusif, qui est beaucoup plus juste pour tout le monde, beaucoup plus égalitaire et qui soit en même temps beaucoup plus respectueux de l’environnement. C’est pour ça qu’on dit l’environnement. On ne va pas sauver la planète uniquement via des mesures qui concernent justement l’énergie, les transports, l’agriculture… Ce sont des mesures qui doivent vraiment être transversales à tous les domaines qu’on peut imaginer et inventer pour que ce soit vraiment l’idée de changer le système, de réinventer un moyen de vivre plutôt que de dire qu’on va changer quelques petits aspects de notre vie mais continuer à polluer et à consommer de la même manière."

Un mouvement vraiment représentatif de la jeunesse ? Le philosophe et politologue, Vincent de Coorebyter expliquait dans un article paru dans L’Echo ce week-end que la jeunesse qui manifeste pour le climat n’est pas représentative des jeunes en général. Le philosophe explique que "ce n’est pas la jeunesse qui parle" mais bien une partie de la jeunesse et que justement le mouvement "Youth For Climate" fait référence implicite à une jeunesse d’origine autochtone, au niveau socio culturel élevé. "C’est une jeunesse ouverte, tolérante, antiraciste, plutôt féministe, très accueillante à l’égard des minorités sexuelles, qui incarne les nouvelles valeurs issues de la déconstruction des socles anciens" mais qui ne représente pas l’ensemble de la jeunesse puisqu’il y a d’autres jeunesses qui ne se sentent pas représentés comme celle issue des différents courants migratoires ou une jeunesse autochtone qui ne comprend pas pourquoi on remet en cause la domination de l’homme sur la nature et la consommation sans limite. Une réaction ? "Moi je suis d’accord avec lui mais avec des nuances. Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’on ne représente pas la jeunesse. Je pense juste que tout le monde n’a pas encore eu accès à la parole. Moi quand je suis au niveau international, je vois le nombre d’activistes issus de minorités qui sont en première ligne du mouvement dans leur pays et qui se battent tout autant que nous et qui pourtant ont beaucoup moins de visibilité que nous. Et puis on a parlé cette année de changer les lignes, de casser le monde tel qu’on le connaissait, de le réinventer mais je pense qu’on va le faire dans notre mouvement aussi. Je prends un exemple à la COP 25 à Madrid : Greta Thunberg et Luisa Neubauer une activiste allemande étaient censées tenir une conférence devant un panel. Elles ont dit 'voilà on nous a assez entendus nous, ça fait un moment voire plus qu’on est dans les médias'. Le message est passé et elles ont laissé la place et la parole à d’autres activistes qu’on n’avait pas encore entendus. Du coup une dizaine d’activistes qui venaient de partout dans le monde ont rejoint sur le panel Louisa et Greta. Des Sud-Américains, il y avait une Ougandaise, une Australienne. C’est important parce que pour moi le mouvement n’est pas assez diversifié. Je disais tout à l’heure que dans les solutions il allait falloir inclure tout le monde. Mais je pense que notre mouvement doit être 'représentatif' de ce que nous demandons aux classes politiques, aux classes dirigeantes. Donc si même notre mouvement n’est pas inclusif et n’est pas représentatif du monde entier, on ne peut pas se permettre ensuite de demander que les solutions le soient. Aujourd’hui ce qu’on essaie de faire c’est vraiment de mettre en avant des personnes qui n’ont pas été entendues et peut-être des personnes qui sont plus en première ligne de ces changements climatiques et c’est ce qu’on fait de plus en plus. C’est important, que le mouvement devienne de plus en plus international, plus représentatif Personnellement je connais des activistes qui ne sont pas connus du grand public et je trouve ça très important parce que ça amène aussi une autre dimension. Ça nous amène à être plus réaliste, peut être plus terre à terre. Nous, on parle de changement climatique, on parle de désastres environnementaux, mais pas de changements que nous, on perçoit directement. Je veux dire, je vis à Bruxelles, je vis de manière très confortable et le changement climatique à part des températures très négatives ou très élevées, je n’en ai pas encore perçu énormément les effets. Alors qu’il suffit de sortir un peu de chez soi, de prendre contact avec des gens qui vivent plus proche de la nature aussi que dans nos métropoles, on se rend compte qu’eux souffrent au quotidien et vivent quotidiennement dans une situation qui devient de plus en plus compliquée à cause du changement climatique. Et c’est là que c’est intéressant de leur donner la parole parce que parfois ils ont cette capacité, cette habileté, de faire prendre conscience aux gens de choses dont nous ne sommes pas capables parce qu’on vit trop écartés de ça et pas dans la même réalité. Aujourd’hui, il est plus que temps, c’est important, que le mouvement devienne de plus en plus international, plus représentatif aussi des personnes pour lesquelles 'on se bat'".



Pas de néocolonialisme 2.0 Mais comment faire au niveau belge pour intégrer davantage à la diversité, aux jeunes issus de l’immigration ou tenter de mobiliser ceux qui ne veulent pas remettre en question la domination de l’Homme sur la nature ou ceux qui ne croient pas que le réchauffement climatique soit lié à l’activité humaine ? Comment faire pour toucher des publics aussi différents que ceux-là et tenter de les sensibiliser ? "Je pense que ça se fait via notre communication au quotidien, c’est-à-dire que nous essayons de vraiment faire prendre conscience aux gens que là on n’est pas en train de mener un combat pour juste défendre notre maison mais un combat contre nous-mêmes pour nous sauver nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui n’y croient pas et pourtant c’est une réalité. Là on est en train de mener un combat contre la nature. Et si on gagne l’homme est perdu et ça, c’est pas des paroles en l’air. Ce n’est pas une invention, il suffit de regarder les chiffres. Il suffit de regarder vraiment les rapports scientifiques et les prévisions de comment ça va évoluer dans les années à venir ?', Franchement ça fait peur. Sur internet, ça vaut la peine, il y a des rapports qui parfois sont simplifiés et qui du coup sont plus accessibles aussi à tout le monde. C’est à avoir froid dans le dos que de se dire que dans les premières années on parle de disparition d’espèces, on parle de la montée des océans. Et puis quand on réfléchit un peu plus à la montée des océans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des migrations forcées. Des millions de gens qui vont perdre leur maison. Où est-ce qu’on va les accueillir ces gens alors que des vagues de migration, on en a déjà eu et on a du mal à les gérer ? Alors que ça va être minime, infime, par rapport à ce qui va suivre. Et donc ça fait peur et donc là on prend conscience. Qu’on soit issu d’une catégorie de personnes plutôt privilégiées ou pas, qu’on soit un habitant du Nord du Sud, qu’on soit un gros pollueur ou un petit consommateur, on a tous un rôle à jouer Donc c’est important de se dire tout le monde est dans le même bateau. Qu’on soit issu d’une catégorie de personnes plutôt privilégiées ou pas, qu’on soit un habitant du Nord du Sud, qu’on soit un gros pollueur ou un petit consommateur, on a tous un rôle à jouer. Et c’est aussi pour ça que c’est important de diversifier le mouvement, d’avoir des personnes qui peuvent facilement représenter toute la communauté et à qui toute la communauté peut s’identifier aussi. On arrivera plus facilement à faire passer un message. Je pense que là on ne doit pas reproduire des erreurs qui ont déjà été produites qui sont des erreurs de domination et d’abus de pouvoir. De dire 'nous, on sait mieux que vous alors on va vous expliquer'. On n’a pas envie de créer une espèce de nouveau néocolonialisme 2.0, on n’en a pas envie, ce n’est pas notre but. C’est pour ça que c’est important que tout le monde puisse s’identifier à un représentant. Et moi j’ai même plus envie qu’on parle de représentants. J’ai juste envie qu’on parle d’activistes et pour mon in activiste, c’est toute personne qui un jour s’est mobilisée que ce soit pour aller manifester dans la rue ou diminuer sa consommation de viande, ça peut vraiment passer par toutes les étapes. Pour moi ce sont des étapes qui font e cette personne un 'leader'".

Lutte via des plaintes en justice contre les gouvernements Concrètement, qu’avez-vous déjà prévu en 2020 ? Quel est le planning ? "Le planning n’est absolument pas fixé parce qu’on fait vraiment en fonction du contexte, presque au jour le jour. Donc là l’idée principale c’est de continuer à faire pression comme on l’a fait l’année passée. Peut être plus diversifier le mouvement, d’inclure beaucoup plus de monde aussi, peut être apporter quelques modifications à notre méthode de communication : Comment est ce qu’on représente le mouvement ? Comment on se définit nous-mêmes ?'. Je pense que c’est important aussi de travailler à la définition de 'comment on parle' et 'de quelle position' au niveau de la Belgique. Au niveau international : on essaye de plus en plus de se coordonner et de mener ensemble des projets. Pour l’instant il y a pas mal de plaintes contre des gouvernements ou des États qui sont en train d’être déposés par des groupes de jeunes, donc des plaintes de non-réaction face à une crise. On espère que ça portera ses fruits. On espère que ça pourra aller jusqu’en justice et peut-être changer les lignes dans le sens où on s’est rendu compte que si on jouait sur le même plateau qu’eux avec les mêmes cartes qu’eux, ça pourrait aller plus vite. C’est ce qu’on essaie de faire maintenant, on essaye de jouer dans leur cour et puis on verra bien ce que ça donne."

Actions ponctuelles et "faire en sorte qu’au niveau politique ça bouge" Est-ce que cela veut dire qu’il n’y a pas vraiment de stratégie globale ? Il n’y a pas d’agenda en commun, de feuille de route ? "Si, il y a des stratégies globales, mais en fait c’est très très libre et ça varie en fonction de chaque pays. La stratégie globale, ça dépend de nous. On peut décider de se rapprocher d’un mouvement comme 'Extinction Rebellion', par exemple. Mais, in fine, notre but a tous est le même : c’est que les États déclarent l’état d’urgence et qu’on puisse enfin commencer à gérer 'cette situation' telle qu’elle est, c’est-à-dire comme une crise. Et donc qu’on ne parle plus de mesures à prendre dans le futur ou d’actions à mettre en place mais plutôt d’actions qui seront mises en place et de mesures qui prendront effet au moment même. Faire en sorte qu’au niveau politique ça bouge aussi parce qu’on a d’abord longtemps discuté avec eux, le monde politique, et puis on a perdu confiance en eux. On s’est dit 'tiens est ce que ça vaut la peine de continuer le travail avec eux ou est ce que le changement viendra seulement du bas'. Malheureusement cette question est très compliquée parce que le système est tel qu’il est, c’est-à-dire qu’il y a une certaine classe qui est au pouvoir : les politiciens. Donc nous sommes obligés de travailler avec eux, même si on voudrait bien pouvoir éviter le plus possible".

Les politiques sous pression Vous n’avez plus confiance dans le monde politique ? "Après je ne peux pas non plus parler de la classe politique comme une seule entité. Je pense que, de nouveau, au sein même des politiciens il y a une multitude de personnalités différentes et de manières de travailler qui sont différentes. Moi, des politiciens qui veulent vraiment faire bouger les lignes, j’en ai rencontré des dizaines. Je pense que ce n’est pas une question de confiance mais une question d’attente qu’on met en eux. Et aussi d’énergie qu’on met à essayer de discuter avec eux et essayer qu’ils prennent des actions. Je pense qu’on mettra moins d’énergie maintenant, en tout cas dans la discussion, dans le sens où ils ont une pression qui est constante maintenant depuis un moment. Donc je pense qu’on a plus besoin de dépenser autant d’énergie là-dedans et qu’on peut la dépenser dans autre chose de plus concret que leur demander de prendre des actions".

Youna Marette, représentante bruxelloise de "Youth For Climate" à la tribune lors d'une manifestation des jeunes pour le climat. - © François Dvorak C’est-à-dire entrer dans des bras de fer juridique ou alors inscrire le mouvement dans une logique de désobéissance civile ? "Tout à fait. C’est vraiment un peu de tout mais de nouveau des actions qui sont très complémentaires. Durcir le ton, je ne pense pas. Je pense qu’on va se diversifier et diversifier nos modes d’action. On ne va pas devenir un mouvement violent, on n’a pas sur notre calendrier d’aller casser des vitres, ce n’est pas ça le principe. C’est juste que pour mettre encore plus de pression il faut que ça vienne de tous les côtés et plus seulement une fois par semaine une marche dans la rue. Il faut que ce soit ça en plus d’autres actions qui prendront vraiment place à plusieurs moments un peu comme ça au hasard ou en fonction de l’agenda politique. Ça dépendra donc de ce qui se prépare cette année aussi au niveau de l’agenda mais le but c’est vraiment ça, qu’on 'attaque' sur tous les fronts".