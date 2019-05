Wingly, le BlaBlaCar de l’aviation veut démocratiser les vols privés

Lancé par trois passionnés d’aviation en 2015, Wingly a connu des débuts difficiles confronté à un vide juridique. Celui-ci est comblé depuis deux ans : la législation européenne a été revue et permet désormais ce type d’activité si la finalité n’est pas commerciale et se limite à un partage de frais.

Comme Julien, 16.000 pilotes se sont inscrits sur cette plateforme qui compte 300.000 membres. Il propose notamment de partir à la découverte des châteaux de l’Oise : « Ça permet de partager sa passion avec des passagers qui dans 80% des cas n’ont jamais volé à bord d’un petit appareil privé ; et puis la législation nous impose de voler régulièrement ! Comme l’aviation est un loisir qui coûte cher, c’est intéressant de pouvoir partager les frais ! Moi je propose des vols d’une heure mais aussi des déplacements plus longs pour découvrir le Mont-Blanc, La Rochelle ou le Mont Saint-Michel ! »

Un modèle qui fait débat

Le succès de Wingly fait débat dans le secteur de l’aviation. La possibilité de réserver sur le site internet des vols aller-retour pour une centaine d'euros avec des pilotes très flexibles est perçue par certaines compagnies aériennes comme une concurrence déloyale. Denis Petitfrère dirige l’Air Academy New CAG, une école de pilotage basée à l’aéroport de Charleroi. Il ne s’oppose pas au partage de frais en tant que tel mais pointe un certain flou et des problèmes de sécurité : « Si on se limite à un partage de frais dans le cadre de vols de loisirs, je n’y vois pas d’inconvénient mais à partir du moment où le pilote propose un déplacement d’un point A vers un point B, ça devient un vol commercial qui normalement est soumis à des règles très strictes garantissant la sécurité des passagers. Ceux-ci ne doivent pas servir de cobayes pour des pilotes privés qui doivent voler leurs heures ! »