Wikipédia: qui sont les contributeurs belges de l'encyclopédie en ligne?

Alain Pasleau travaille pour un centre culturel à Namur, il vient pour la deuxième fois à une formation Wikipédia. Avec ses collègues, il souhaite organiser un Wikithon, une soirée d’écriture d’articles en ligne. Le thème : la visibilité des femmes sur Wikipedia. "Lorsqu’on commence à rédiger une page Wikipédia, on se sent responsable de l’information qu’on partage. On se rend vite compte qu’on fait partie d’un grand tout. Notre projet vise à diminuer l’inégalité entre femmes et hommes sur Wikipédia, car le genre féminin est très peu représenté. On se doit d’être très rigoureux", précise-t-il.

Geert Van Pamel, président de la fondation WikimediA Belgique ©RTBF - © Tous droits réservés

Les membres de WikimediA Belgique se réunissent une fois par mois pour encadrer les activités de WikipediA en Belgique et aider les contributeurs à se lancer ©RTBF - © Tous droits réservés

Wikimédia Belgique a été créé pour aider à encadrer les participants au wiki, car le savoir transmis doit être vérifié. Les modérateurs sont élus en fonction du nombre de contributions. "Il faut avoir contribué 500 fois pour être élu modérateur et généralement, cette fonction est occupée pendant 3 ans même s’il n’y a pas vraiment de cadre établi", explique Geert Van Pamel, le président de fondation Wikimédia Belgique.

Wikipédia est divisé par langue et non par pays. On compte 48 modérateurs pour les néerlandophones et 2062 pour les francophones. En plus de la modération, les articles doivent être agrémentés de sources fiables. "Nous collaborons avec des musées, des bibliothèques, des librairies, des archives. Nous souhaitons stimuler l’usage de Wikipédia pour que les articles créés soient référencés et que nos contributeurs ajoutent des liens qui permettent d’attester de la recherche et de la vérification des données écrites. Wikipédia ne peut jamais être une source primaire. Il faut que les sources soient tertiaires et qu’elles proviennent de livres ou de journaux reconnus pour leur crédibilité", précise le président de fondation Wikimédia Belgique aux 1500 articles.

Depuis sa création en 2001, Wikipédia suit un principe : être indépendant de tous les pouvoirs extérieurs. Le site survit grâce aux dons et à la bonne volonté de ses contributeurs. Ces derniers invitent le public à se joindre à cette grande communauté, pour que la circulation du savoir reste accessible à tous gratuitement.