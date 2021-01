Wikipédia a 20 ans : les dessous du succès du "factchecking collectif"

Le contributeur bénévole y a pris goût et explique faire désormais partie de la communauté Wikipédia. "C’est presque un réseau social. On rencontre des gens, on découvre des sujets. C’est passionnant. Et puis, le fait de rendre la connaissance accessible à tous, c’est quelque chose de très exaltant".

Antoine Motte dit Falisse a commencé à écrire pour Wikipédia en 2007. Ce metteur en scène a commencé "par un article sur un auteur de Théâtre, Michel Tchekov. L’article était tout petit et j’ai essayé de l’améliorer". Depuis, il ne s’est jamais arrêté avec des périodes plus ou moins actives. Il en est à quelque 19.000 modifications d’articles et estime que cela représente "des mois de travail".

Il y a 20 ans, le 15 janvier 2001, la version anglophone de Wikipédia voyait le jour, créée par les américains Jimmy Wales et Larry Sanger. Les autres versions linguistiques de l’encyclopédie suivront peu après à l’initiative de volontaires. Jugée utopique à ses débuts, la plateforme collaborative et gratuite fait aujourd’hui partie des 15 sites les plus visités au monde. Elle serait 9ième selon le classement Similarweb, 13ième selon le classement Alexa. L’encyclopédie en ligne a longtemps été critiquée pour son manque de fiabilité mais offre aujourd’hui des articles plus référencés. Ils sont le fruit du travail de millions de contributeurs bénévoles de par le monde.

Et les débats les plus épiques concernent parfois des sujets tout à fait incongrus. Un des plus célèbres du site Wikipédia francophone, c’est le débat qu’il y a eu sur l’article Endive-Chicon. Pour savoir s’il fallait appeler l’article endive ou chicon. Au final, ce sera "Endive, Cichorium intybus var. foliosum, Chicon". Un compromis en somme. C’est aussi cette richesse de débat et ce partage de vision qui fait aujourd’hui la force de l’encyclopédie collaborative.

Les articles possèdent un onglet discussion qui retrace leur construction. Certains sujets, politiques notamment, peuvent faire l’objet de longs débats, parfois houleux. Les contributeurs ne sont pas toujours d’accord avec certaines données ou modifications. "On discute beaucoup" explique Antoine. "D’ailleurs, les quantités de discussion sont supérieures en termes de mots aux articles mêmes. Mais le but, c’est d’atteindre un consensus sur l’état de savoir du sujet qu’on traite. On va discuter jusqu’à ce qu’on tombe d’accord. Jusqu’à ce qu’on trouve les sources nécessaires".

Créé en 2002, il comportait une date et un lieu de naissance incorrect. Plus tard, des wikipédiens ont pu prouver qu’il s’agissait d’une information officielle mais pas réelle et les données ont été corrigées. A contrario, l’encyclopédie Larousse reprend toujours une naissance au Japon alors que l’autrice est née en Belgique. Si les articles plus anciens, ont été largement revus et corrigés avec le temps, le risque d’erreurs subsiste davantage dans les articles récents ou consacrés à des sujets peu connus car ils n’ont pas vécu assez longtemps et sont moins vus par la communauté. La bataille pour la qualité est sans fin.

Derrière ces comptes, des contributeurs qui participent à la rédaction d’articles et en font le suivi. Ce qui signifie qu’ils sont informés des modifications effectuées et peuvent parer aux actes de vandalisme. "Plus on est nombreux, plus il y a de personnes qui surveillent les pages" constate Guy Delsaut, documentaliste et auteur de deux ouvrages sur la plateforme collaborative. "Comme le modèle est très ouvert, n’importe qui peut participer à Wikipédia, même sans être inscrit. Des personnes vont parfois mettre des insultes ou des infos complètement bidon. Mais à ce moment-là, il y a un contrôle qui est fait. Certains voient qu’il y a eu des modifications peu pertinentes ou fausses et peuvent alors bannir le contributeur ou décider de protéger l’article". Celui-ci est alors accessible seulement aux contributeurs confirmés ayant déjà un certain nombre de modifications à leur actif.

La plateforme collaborative est gérée par la Wikimédia Foundation basée aux Etats-Unis. Une équipe qui s’occupe notamment de collecter les dons nécessaires à la vie de l’encyclopédie gratuite et exempte de publicité mais également de gérer la logistique informatique.

La Wikimédia Foundation soutient aussi des antennes nationales, totalement bénévoles. L’association belge a été créée par huit contributeurs passionnés en 2014. Depuis, elle mène chaque année des projets en collaboration avec les universités, les associations culturelles et les musées afin de mettre le patrimoine belge en avant sur la plateforme.

L’un des musées avec lequel les wikimédiens belges ont travaillé est le Mundaneum de Mons.

On y retrouve Antoine Motte dit Falisse. Le contributeur est également l’un des cofondateurs de Wikimédia Belgium et a travaillé sur le projet montois. Une vingtaine d’articles sur le musée et ses thématiques ont été créés et près de 500 documents numérisés en haute qualité sur Wikipédia. "On retrouve notamment les ouvrages de Paul Otlet, comme la Classification Décimale Universelle. Les musées sont détenteurs d’un grand nombre de documents et ces collaborations nous permettent de partager ses connaissances avec le plus grand nombre via Wikipédia. Ça prend beaucoup de temps mais on est nombreux. Et puis, c’est un travail qui s’étend sur des années. On collabore avec le Mundaneum depuis 2010 maintenant".

Pour Gaétan Santarelli, porte-parole du Musée, ce projet "est une vraie plus-value pour l’espace muséal et le centre d’archives. Cela nous permet de diffuser la connaissance dans différentes langues et de rendre ce savoir accessible et visible à un maximum de personnes. On a 6 km de documents donc on a la matière pour alimenter la plateforme. De plus, c’est au cœur de notre ADN, le partage de la connaissance, c’était la volonté des fondateurs".

Car pour la petite histoire, le Mundaneum raconte la naissance du classement et du partage de la connaissance. Fin du XIXe siècle, ses fondateurs Paul Otlet (1868-1944), père de la documentation, et d’Henri La Fontaine (1854-1943), Prix Nobel de la paix, ont mis sur pied un projet fou. Rassembler tous les savoirs du monde et les classer selon le système de Classification Décimale Universelle (CDU) qu’ils avaient mis au point. Un moteur de recherche de papier et un ancêtre de Wikipédia en somme. La boucle est bouclée.