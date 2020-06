Westvleteren : près de 80.000 inscrits en un an sur le site de vente en ligne de la trappiste

Le système de vente en ligne mis en place il y a un an par les moines de l’abbaye Saint-Sixte à Westvleteren remporte un franc succès, avec 80.000 amateurs de bière trappiste inscrits.

Les moines de l’abbaye Saint-Sixte ont décidé, l’an dernier, de changer le système de vente de leurs bières, abandonnant la procédure par téléphone instaurée en 2005 pour désormais vendre leurs produits en ligne. La production et vente de bière est leur seule source de revenus.

►►► À lire aussi : Toutes les trappistes de Westvleteren vendues en 2 heures lors de la 1e vente en ligne

Un an plus tard, le bilan est jugé positif, puisque 80.000 personnes se sont inscrites en tant que clients. Cependant, tous n’ont pas encore pu effectuer d’achat. En effet, l’abbaye met chaque année en vente 40.000 caisses de bières. Il y a donc bien plus de clients que de Westvleteren disponibles.

Ceux qui achètent pour la première fois sont prioritaires

"Il faut parfois être patient", reconnaît un des moines. Le système de réservation en ligne fonctionne néanmoins bien, estime-t-il. "Il est conçu de telle sorte que ceux qui achètent nos bières pour la première fois sont prioritaires."

Sur un an, 94% des clients ont effectué une commande pour la première fois. Seuls 6% ont pu commander deux fois leur bière favorite.

La majorité des commandes proviennent de Belgique, tandis que 11% viennent des Pays-Bas, 3% de France et 2% d’Allemagne. Les 3% restants proviennent d’autres pays européens mais aussi des États-Unis, du Canada, du Brésil, du Mexique, de Chine, de Hong Kong et même d’Australie.

En moyenne, deux sessions de ventes sont organisées par mois et sont annoncées avec plusieurs jours d’avance.

La reprise des activités du site le 14 mai, après le confinement, a suscité un tel engouement que le serveur a rencontré quelques difficultés.