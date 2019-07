Week-end insolite : du Sahara de Lommel à l'allée des Larmes de Looz

Dans le nord de la province de Limbourg, des hectares et des hectares de sable blanc sont cachés au cœur même d’une grande forêt de conifères. Au bord d’un lac majestueux, une plage et des dunes offrent un spectacle à couper le souffle. Surnommé le Sahara de Lommel, ce petit morceau de paradis est le lieu idéal pour les amoureux de promenades et de magnifiques points de vue.

La pollution, à l’origine du Sahara de Lommel

Comme nous l’explique Ferdi Geerts, un spécialiste du site, ce paysage surprenant et digne d’une oasis doit sa naissance à la pollution : "Au début du vingtième siècle, une famille allemande a acheté à cet endroit une vaste étendue de bruyères. Elle a construit une usine de zinc. L’émission nocive de cette usine a causé la destruction de la végétation. Le soleil, le vent, le sable ont fait le reste du travail. Cela a créé une vaste étendue de sable, un désert".

Quelques décennies plus tard, les autorités locales ont décidé de replanter de multitudes de conifères, principalement des pins aux subtils parfums, pour qu’une nature diversifiée offre un cadre idyllique pour les randonneurs et les cyclistes. Jan Leroy, guide Nature du Bosland, nous raconte sa métamorphose : "Finalement le Sahara de Lommel, c’est ce qui reste d’une surface de 600 hectares de sables. Des arbres ont été plantés pour stabiliser justement le sable. Ce qui fait un décor fantastique ! Le fait qu’ils ont miné le sable, et que les plans d’eau sont restés, c’est très important pour la nature. Il y a différentes espèces qui ont besoin de ce sable pour vivre. Ici, c’est aussi un endroit agréable pour se promener dans des bois, faire un pique-nique sur la plage ou les dunes, faire du cyclisme, etc. On peut admirer un écosystème particulier. D’un point de vue nature, c’est remarquable car il y a des espèces très rares pour la région. C’est un endroit unique, car on montre que la nature a gagné sur la pollution".

Précisons que l’accès au site est gratuit. Étendu sur plusieurs kilomètres, le Sahara de Lommel fait partie d’une zone naturelle gigantesque qui s’étend sur 5137 hectares répartis sur les territoires des communes de Hechtel-Eksel et de Pelt, et des villes de Lommel et de Peer.