Week-end chargé sur les routes européennes

Ce week-end sera chargé sur les routes européennes avec d'importants problèmes de circulation dans le sens des départs comme dans celui des retours. La circulation état déjà très difficile samedi peu après 7 heures dans la vallée du Rhône (sud-est de la France) et il fallait compter 1h10 de temps supplémentaire pour relier Lyon à Orange, selon les estimations fournies par Touring et le VAB.

En ce qui concerne les départs, ce samedi est d'ailleurs classé noir dans la région Rhônes-Alpes en France et rouge dans le reste du pays et en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne. Le pic est prévu vers 13h.

Pour ce qui est des retours, cette journée est classée rouge partout en Europe où la circulation sera très chargée entre 10h et 20h avec un pic en début d’après-midi.

D'autres axes étaient particulièrement chargés dans le sud de l'Allemagne et de l'Autriche notamment. En Suisse, la circulation a été très dense toute la nuit avec des ralentissements au tunnel de Saint-Gothard, dans les deux sens.