Week-end animé à Bruxelles : plusieurs manifestations sont attendues ce samedi

C ’est l’absence de garantie au niveau du respect des règles sanitaires qui a motivé le refus d’autoriser les mobilisations au bois de la Cambre , selon la porte-parole du bourgmestre, Wafaa Hammich.

Et enfin, toujours au Bois de la Cambre, une marche en soutien à Jürgen Conings , le militaire fugitif et proche de l’extrême droite, est également organisée ce samedi.

La Boum fait également son retour avec sa troisième édition prévue au même endroit et sur le même thème.

Parmi les manifestations attendues aux alentours du Bois de la Cambre " European Demonstration for Freedom & Democracy dénonçant les atteintes aux libertés individuelles dans le cadre de la lutte contre la pandémie pourraient attirer 40.00 manifestants. Elle est organisée à l’initiative de la plateforme "European United" sans autorisation de la part des autorités bruxelloise.

Une manifestation dite interdite ne signifie pas nécessairement absence de rassemblement. C’est dans cette optique-là que la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a annoncé une présence en force dans et aux alentours du Bois de la Cambre ce samedi.

La Boum 3, la Manifestation européenne pour la liberté, la manifestation internationale des soignants , la manifestation pour alerter sur la situation des Ouïghours,… au total, neuf manifestations ont été annoncées pour ce week-end à Bruxelles et seulement une a reçu une autorisation, à savoir le rassemblement statique de "La Santé en Lutte" annoncée au centre-ville de Bruxelles.

Non loin de la gare centrale, la manifestation internationale des soignants espère attirer plus de 3000 personnes ce samedi. Plusieurs rassemblements sont prévus dans de nombreux pays comme la France, l’Italie, l’Espagne, la Roumanie et le Canada. Les organisateurs du collectif Santé en Lutte dénoncent une mauvaise gestion des hôpitaux qui s’est malheureusement amplifiée lors de la crise sanitaire.