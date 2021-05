Week-end animé à Bruxelles : plusieurs manifestations et moins d'un millier de personnes au Bois de la Cambre

La Boum 3, la Manifestation européenne pour la liberté, la manifestation internationale des soignants, la manifestation pour alerter sur la situation des Ouïghours,… au total, neuf manifestations ont été annoncées pour ce week-end à Bruxelles et seulement une a reçu une autorisation, à savoir le rassemblement statique de "La Santé en Lutte" annoncée au centre-ville de Bruxelles.

Une manifestation dite interdite ne signifie pas nécessairement absence de rassemblement. C’est dans cette optique-là que la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a annoncé une présence en force dans et aux alentours du Bois de la Cambre ce samedi.

Plusieurs manifestations se tiennent au Bois de la Cambre

Peu avant 15h, ce samedi, un peu moins d'un millier de personnes se sont rassemblées au Bois de la Cambre, selon nos informations. Plusieurs personnes sont venues assister à la boum 3 notamment.

Mais des personnes qui participent à l'"European Demonstration for Freedom & Democracy dénonçant les atteintes aux libertés individuelles dans le cadre de la lutte contre la pandémie se sont également réunies. Parmi eux, beaucoup de Hollandais et d'Allemands selon nos reporters sur place. Cette manifestation est organisée à l’initiative de la plateforme "European United". Toutefois comme toutes les manifestations qui ont lieu ce samedi au Bois de la Cambre, elles a lieu sans autorisation de la part des autorités bruxelloises. Parmi les messages véhiculés, les médias sont dans le collimateur. Il sont accusés d'être des organes de propagande du pouvoir politique et des grandes entreprises pharmaceutiques. Peu avant 17 heures, certains manifestants quittent le Bois de la Cambre sous escorte policière. Leur objectif : se rendre devant le Parlement européen.