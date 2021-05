Week-end animé à Bruxelles : les manifestants du bois de la Cambre ont marché vers le quartier européen

Les autres manifestations, interdites, ont tout de même eu lieu. La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles avait annoncé une présence en force dans et aux alentours du Bois de la Cambre ce samedi. C'est l’absence de garantie au niveau du respect des règles sanitaires qui a motivé le refus d’autoriser les mobilisations au bois de la Cambre , selon la porte-parole du bourgmestre, Wafaa Hammich.

La foule était hétéroclite: certains étaient là pour réclamer plus de liberté et de démocratie. D'autres pour critiquer gouvernement, presse, vaccins ou gestion de la crise. Sans masque ni distanciation, ils ont écouté des discours pendant près de deux heures.

Parmi les messages véhiculés, les médias sont dans le collimateur. Il sont accusés d’être des organes de propagande du pouvoir politique et des grandes entreprises pharmaceutiques.

"Nous avons décidé de venir ici, oui, explique une Allemande à notre micro. Avec d'autres citoyens européens qui pensent aussi de manière critique et pas comme les gouvernements veulent que nous pensions."

Les personnes qui participent à l'" European Demonstration for Freedom & Democracy " dénonçant les atteintes aux libertés individuelles dans le cadre de la lutte contre la pandémie étaient présentes en nombre. Parmi elles, beaucoup de Hollandais et d’Allemands selon nos reporters sur place. Des Luxembourgeois aussi. Cette manifestation est organisée à l’initiative de la plateforme "European United".

Et enfin, dès le début des protestations au Bois de la Cambre, on retrouvait aussi des manifestants qui étaient là en soutien à Jürgen Conings, le militaire fugitif et proche de l’extrême droite, est également organisée ce samedi.