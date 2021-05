Week-end animé à Bruxelles : entre 2000 et 3000 personnes se dirigent vers le quartier européen

La Boum 3, la Manifestation européenne pour la liberté, la manifestation internationale des soignants, la manifestation pour alerter sur la situation des Ouïghours,… au total, neuf manifestations ont été annoncées pour ce week-end à Bruxelles et seulement une a reçu une autorisation, à savoir le rassemblement statique de "La Santé en Lutte" annoncée au centre-ville de Bruxelles.

Une manifestation dite interdite ne signifie pas nécessairement absence de rassemblement. C’est dans cette optique-là que la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a annoncé une présence en force dans et aux alentours du Bois de la Cambre ce samedi.

Plusieurs manifestations se tiennent au Bois de la Cambre

Ce samedi au Bois de la Cambre, plusieurs manifestations distinctes se sont données rendez-vous : la boum 3, qui faisait suite à la boum 1 du 1er avril et la boum 2 du 1er mai, une marche de soutien à Jürgen Conings, et une de l''European Demonstration for Freedom & Democracy".