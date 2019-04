Wavre: le jeune homme de 22 ans arrêté samedi voulait commettre un attentat

Un jeune homme de 22 ans a été arrêté samedi vers 3h45 du matin au domicile de sa grand-mère à Wavre. Il a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé pour participation aux activités d'un groupe terroriste.

Lors de cette arrestation, un ordinateur portable et des téléphones ont été saisis. Des perquisitions ont été menées à Wavre, Ottignies et Comines. Aucune arme et aucun explosif n'a été trouvé.

Quel profil?

Jimmy K. est né le 5 juillet 1996, de nationalité belge. Selon nos informations, il s'est converti à l'Islam et s'est radicalisé. Il ne s'est pas rendu en Syrie mais était en contact avec un groupe de personnes radicalisées.

L'homme préparait un attentat mais le projet n'était pas avancé. Il en était aux prémices de ses préparatifs et le parquet fédéral a préféré intervenir très tôt par précaution.

La date de la Chambre du Conseil n'a pas encore été fixée.