Wallonie : les tests salivaires sont arrivés dans les maisons de repos

Après une période d’évaluation réalisée dans six maisons de repos de Namur, Liège et Charleroi, les tests salivaires développés par l’Université de Liège sont distribués dans 12 centres logistiques à travers toute la Wallonie. C’est dans ces centres que les maisons de repos et maisons de repos et de soins pourront en prendre possession afin de tester leur personnel régulièrement. Le testing régulier en maison de repos est une des clefs afin d’éviter que le virus y pénètre. Les 32.000 personnes qui travaillent dans les 602 institutions d’accueil du troisième âge seront ainsi fixées sur leur statut épidémiologique tous les 7 à 10 jours. Le ministre-président, Elio Di Rupo, et la Ministre Wallonne de la Santé, Christie Morreale, ont assisté à la livraison de ces tests salivaires dans le Hainaut, aujourd’hui.