Wallonie: le taxi à moitié prix pour les moins de 30 ans avec le chèque BackSafe

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) rappelle lundi l'existence du chèque-taxi BackSafe dans dix villes de la Région : Spa, Waterloo, Louvain-la-Neuve, Liège, Charleroi, Mons, Verviers, Namur, Tournai et Arlon. Ces chèques peuvent être utilisés par les jeunes âgés entre 16 et 30 ans pour rentrer en taxi de jeudi à dimanche entre 23h et 6h.

Le principe : un chèque vaut 5 euros mais ne coûte que 2,50 euros à son utilisateur. Plusieurs chèques peuvent être utilisés pour payer une course et le taxi peut être partagé à plusieurs. Vingt-cinq compagnies de taxi sont partenaires du projet. Les chèques peuvent être commandés via le site de l'AWSR, détaille l'agence wallonne.

Il sera également possible d'utiliser les chèques BackSafe la nuit du Nouvel An.

Selon une récente étude de l'AWSR, seuls 32% des jeunes âgés entre 18 et 30 ans décident systématiquement qui prendra le volant pour rentrer avant une sortie. "Il est par ailleurs inquiétant de constater qu'un jeune conducteur sur 14 (7%) ne prévoit jamais un BOB à l'avance", ajoute l'agence régionale.