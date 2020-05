Wallangues : le site gratuit, et maintenant l'application mobile

Vous voulez apprendre ou perfectionner votre connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères ? Depuis bientôt une dizaine d’années, le site Wallangues vous permet de le faire gratuitement.

Cette plateforme a connu un regain d’intérêt depuis le début du confinement, avec l’inscription de nouveaux utilisateurs, et l’augmentation du temps de connexion pour de nombreuses personnes déjà enregistrées sur le site. La société Altissia, qui gère Wallangues, aurait comptabilisé 11.300 utilisateurs actifs en avril.

Aujourd’hui, pour répondre aux habitudes et à la demande, le site Wallangues hérite d’une déclinaison mobile, une application pour smartphone ou tablettes. Avec toujours des cours adaptés au niveau de chacun, et dans les 4 mêmes langues proposées, l’allemand et le français mais surtout le néerlandais et l’anglais qui rencontrent le plus de succès.

Une application entièrement gratuite, comme le site. C’est le gouvernement de Wallonie qui finance, avec plus de 10 millions d’euros injectés dans le projet depuis sa création.