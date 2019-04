Walibi, Plopsaland, Bellewaerde... quelles nouveautés pour Pâques ?

À la veille des vacances de Pâques, petits et grands ont besoin d’un peu d’air frais et pourquoi pas de quelques sensations fortes. Pour cette nouvelle saison, quoi de mieux que de faire un tour dans un parc d’amusement ? Faisons le point sur les nouvelles attractions et nouveaux événements qu’ils vous ont concocté.

Les nouveautés des parc d'amusements pour Pâques - © DIRK WAEM - BELGA

Bobbejanland (Kasterlee)

Le parc à thème de Bobbenjanland a de grands projets : une toute nouvelle partie du parc appelée « Land of Legends » est en construction. Il accueillera la montagne russe nommée « Fury », un Triple Launch Coaster. Le genre d’attraction qui vous envoie une fois en avant, une fois en arrière, puis finalement en avant, en gagnant de plus en plus de vitesse. Ce sera le plus haut, le plus rapide et le plus raide en son genre de tout le Benelux. Arrivée prévue pour juin 2019.