Voyages à l’étranger : où se rendre pour faire un test antigénique avant le départ ?

C’est devenu LA démarche que tous les candidats au voyage cherchent à accomplir en ce moment : se faire tester au Covid-19 et obtenir la preuve qu’on est en bonne santé pour la glisser dans son certificat Covid valable à partir du 1er juillet.

Certains pays acceptent un test antigénique plutôt qu’un test PCR (voir la carte ci-dessus). Avantage : c’est moins cher… et c’est plus rapide (mais cela se fait toujours avec un écouvillon). Attention, précise bien le site de l’Inami : "Certains tests antigéniques rapides existent sous forme d’autotests, mais ces autotests ne donnent pas lieu à une attestation de test valable."

Mais où faire un test antigénique en bonne et due forme avant le départ ? C’est là que les choses se compliquent. La plupart des laboratoires proposent principalement des tests PCR et la version antigénique semble plus difficile à trouver. Des solutions existent cependant.

A Brussels Airport

Direction par exemple le centre de test de l’aéroport de Bruxelles-National. "Ecolog [l’entreprise qui exploite le COVID-19 Test Centre de l’aéroport, NDLR] propose également des tests antigéniques rapides pour les passagers en partance pour des destinations qui acceptent ce type de test. Les résultats de ces tests sont disponibles dans un délai de 50 minutes à partir du moment où le test est effectué", peut-on lire sur brusselsairport.be.

Et combien ça coûte ? 47,40 euros, contre 67 euros minimum pour un test PCR standard avec résultat dans les 24 heures (135 euros pour un test PCR rapide dont le résultat arrive en quelques heures).

Mieux vaut cependant prendre rendez-vous (en cliquant ici). Il y a parfois du monde à l’aéroport, comme nous l’écrivions ce dimanche 20 juin.

Via la carte interactive des centres de testing

Autre solution : consulter la carte disponible sur le site Doclr.be qui reprend tous les centres de testing Covid-19 en Belgique. En appelant quelques laboratoires, nous en avons trouvé plusieurs qui effectuent des tests antigéniques. C’est le cas du laboratoire d’analyses médicales LIMS MB-NEXT, mais aussi de l’intercommunale de soins de santé Vivalia qui propose ce service à Libramont, Marche et Bastogne.

Quant au centre médical de l’Alliance à Braine-l’Alleud, il annonce la couleur sur la page d’accueil de son site internet : "Nous ne faisons pas de test PCR, uniquement antigénique !"

Selon les laboratoires que nous avons contactés, les prix varient de 20 à 50 euros. Les résultats vous sont fournis parfois au bout de… 15 minutes, parfois 24 heures après le prélèvement. En tout cas, cela vaut la peine de se renseigner par téléphone. La possibilité de passer un test antigénique n’est pas toujours clairement indiquée sur le site internet de chaque laboratoire.

En pharmacie à partir du 12 juillet

Dès le 12 juillet, les tests antigéniques seront aussi accessibles dans les pharmacies. Les pharmacies participeront à cette campagne de testing sur base volontaire. Selon Frank Vandenbroucke (Vooruit), le ministre fédéral de la Santé, entre 15 et 25% des pharmaciens pourront participer à une formation dans le courant du mois de juillet.

La pharmacie devra disposer d’un espace approprié et bien ventilé. Elle devra pouvoir encoder immédiatement les résultats du test sur base de données de Sciensano afin de les inscrire immédiatement sur le certificat Covid du patient. "Le but n’est pas que ces tests soient gratuits afin de ne pas organiser une ruée sur les officines", a indiqué le ministre.

Bientôt deux PCR gratuits

Notez qu’à partir du 28 juin prochain, deux tests PCR gratuits seront offerts aux Belges qui n’ont pas encore eu l’occasion de se faire totalement vacciner contre le Covid. Pour obtenir le code nécessaire, il faudra se rendre sur le site masante.belgique.be.

"Les codes pour les tests PCR gratuits seront disponibles au plus tard à partir du 28/06", peut-on lire sur cette plate-forme officielle. Cette gratuité ne concernera cependant pas les tests antigéniques.