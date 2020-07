Voyages à l’étranger : la liste des destinations en zone rouge et en vigilance orange s’allonge

La liste des destinations de voyage en vigilance orange et en zone rouge publiée par les Affaires étrangères s’est allongée vendredi après-midi. Vienne, Prague et le Pays de Galles passent en zone orange, tout comme trois régions en Slovénie et un nombre croissant de régions en Espagne. Les provinces espagnoles de Lérida (en Catalogne) et Huesca (en Aragon) passent en zone rouge.

Les villes de Vienne (en Autriche), Prague (en République tchèque) et Malopolski (en Pologne) ont été ajoutées à la liste des destinations placées en zone orange, ce qui signifie que les voyages vers ces destinations sont possibles mais sous certaines conditions. Les régions slovènes de Pomurske, Savinske et Zavavske sont, elles aussi, en vigilance orange.

►►► À lire aussi : Où pouvez-vous voyager en Europe ? A quelles conditions ? Toutes les infos officielles sur une carte interactive

►►► À lire aussi : Un formulaire obligatoire pour les retour de voyages à l'étranger

En Espagne, les régions d’Aragon, de Catalogne, du Pays basque, de Navarre, de La Rioja et d’Estrémadure sont également classées orange. Il en va de même pour le Pays de Galles, au Royaume-Uni.

Les voyages ne sont "pas possibles" ou "pas autorisés" dans les provinces espagnoles de Lérida (en Catalogne) et Huesca (en Aragon), qui sont passées en zone rouge.