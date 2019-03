Voyager en Europe en avion, train ou voiture? Comparatif des durées de trajet et des émissions de CO2

En début de semaine, la deuxième Chambre du Parlement néerlandais a annoncé vouloir mettre fin aux cinq liaisons aériennes quotidiennes entre Amsterdam et Bruxelles assurées par la compagnie KLM. Dans le même temps, le CD&V et Groen souhaitent remplacer les vols courtes distances par des voyages en train. Entre un trajet en train, en avion ou en voiture, quelle différence en termes de temps de trajet et d'émissions de CO2 ? Nous avons fait le calcul. Petit tour d'horizon des destinations européennes au départ de Bruxelles.

Le calcul des émissions de carbone dépend de nombreux paramètres. Nous nous sommes basés sur des chiffres disponibles sur le site internet de la SNCF, ainsi que sur le calculateur mis au point par greentripper.org.

Bruxelles - Paris (distance: 312km)

En train, la durée de votre trajet s'élève à 1h35 pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 2.6 kg.

En avion, votre trajet s'étalera sur 55 minutes pour une émission de CO2 proche de 32 kg pour un aller-simple

En voiture, la durée de votre voyage est estimée à 3h30 de route pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 40 kg.

Bruxelles - Londres (distance: 372km)

En train, la durée de votre trajet s'élève à 2h55 pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 4.2 kg.

En avion, comptez 1h15 de voyage pour une émission de CO2 estimée à 44 kg.

En voiture, la durée de votre voyage est estimée à environ 5h pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 40 kg.

Bruxelles - Berlin (distance: 765km)

En train, l a durée de votre trajet s'élève à 7h15 pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 6.5 kg.

Bruxelles - Genève (distance: 793km)

En train, l a durée de votre trajet s'élève à 5h20 pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 6.8 kg.

Bruxelles - Prague (distance: 907km)

En train, l a durée de votre trajet s'élève à 16h pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 7.8 kg.

Bruxelles - Marseille (distance: 1046km)

En train, l a durée de votre trajet s'élève à 5h20 pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 9 kg.

Bruxelles - Venise (distance: 1172km)

En train, l a durée de votre trajet s'élève à 16h pour une émission de dioxyde de carbone d'environ 10 kg.

Bruxelles - Madrid (distance: 1578km)