Voyage annulé à cause du coronavirus : les assurances peuvent-elles intervenir?

Si vous vouliez partir en voyage dans le nord de l’Italie, il est encore temps de changer d’avis: plongée en quarantaine, la zone est désormais quasiment coupée du monde. Si en revanche, vous aviez déjà prévu votre séjour, vous vous posez sûrement la question des modalités d’assurance et de remboursement pour l’annulation d’un voyage et/ou d’un hébergement.

Problème : l’épidémie de coronavirus, aucun assureur ne l’avait prévue, elle ne fait donc a priori pas partie des clauses de votre contrat d’assurance. "La plupart des assurances annulation ne prévoient pas le cas de figure d’une épidémie, explique François de Clippele, porte-parole d’Assuralia. Pour les assureurs, une épidémie comme celle-ci est un risque totalement inconnu dans sa cause et surtout dans son ampleur, il est impossible de prévoir et donc de fixer une prime."

C’est d’autant plus vrai que le motif d’annulation se trouve la plupart du temps du côté de la personne qui part. Parmi les raisons de majeures d’annuler un voyage, un décès, une maladie, un gros dégât dans une maison ou dans certains cas la mort d’un animal de compagnie… mais pas le risque de contracter une maladie à l’échelle mondiale.

Deux types d’assurances annulation existent, précise François de Clippele : "la plupart des contrats énumèrent les causes donnant lieu à l’annulation. Si l’épidémie n’en fait pas partie, vous n’êtes pas couvert. L’autre type, c’est l’assurance tous risques, où il faut regarder les exclusions et les mentions explicites. S’il n’est pas explicitement dit que les zones à risques sont exclues, c’est couvert."

La formule assurance tous risques est toutefois moins répandue. "Exceptionnellement, dans certains contrats, cela peut être prévu quand le ministère des Affaires étrangères donne un avis négatif pour une région bien précise", ajoute le porte-parole d’Assuralia.

Alternative?

Dans tous les cas, si vous êtes passés par un tour-opérateur, c’est lui qui peut tenter de trouver une alternative : une autre destination ou une autre date. "C’est de l’ordre du geste commercial", note François de Clippele. En revanche, si vous avez organisé votre voyage vous-même, c’est vous qui devrez en assumer la responsabilité et d’essayer d’obtenir un remboursement. Dans le cas des voyages scolaires, qui sont annulés les uns après les autres, c’est au directeur de l’école de vérifier les conditions du contrat.

Quant aux cartes de crédit, certaines prévoient effectivement des assurances annulation, mais à des conditions probablement restreintes, et rien n’indique que l’épidémie en fasse partie. "Ce sont les exceptions ou des assurances haut de gamme, dont la prime est plus élevée, qui visent une clientèle qui doit se rendre pour des affaires", remarque François de Clippele. Et ce sont souvent des contrats d’assurance qui se font au cas par cas.