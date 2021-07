"Vous vous soignerez tout seuls": près de 4 millions de vues sur TikTok pour la colère d’une infirmière française face à l'obligation vaccinale

Ne pas se faire vacciner, tel est le choix de l’infirmière. Un dilemme entre ses convictions et son emploi. Après le 15 septembre, les infirmières et autres membres du personnel soignant non-vacciné ne pourront en effet plus travailler, ou ne seront plus payés. "On nous enlève notre salaire, il y en a même qui ont proposé des peines de prison si nous ne nous faisons pas vacciner" s’indigne Laura.

"Certains refusent de faire le vaccin, nous n’avons pas tous les mêmes raisons et nous n’allons pas cracher sur ceux qui le font. Personnellement, je ne le fais pas parce que nous n’avons pas de recul sur ce vaccin".