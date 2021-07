Vous voulez anticiper votre rendez-vous de vaccination avant les vacances ? Voici comment faire en Wallonie et à Bruxelles

Face à des nouveaux variants plus contagieux et au grand rush des départs en vacances, les instances veulent accélérer la vaccination. A partir de ce vendredi, il est désormais possible d’anticiper son rendez-vous en Wallonie, mais on récapitule la démarche même pour Bruxelles et la Flandre.

Les démarches à suivre en Wallonie

Selon un communiqué de la ministre de la Santé wallonne Christie Morreale, dès ce 2 juillet, les délais entre les deux doses pour les vaccins AstraZeneca et Pfizer seront réduits. Désormais, le délai pour AstraZeneca est de huit semaines. Pour Pfizer, il est de trois semaines.

Pour changer la date de votre second rendez-vous vous pouvez :

- Appeler le call center au 0800/45.019 et fixer un nouveau rendez-vous pour leur seconde dose, dans la mesure des places et doses disponibles.

- Au départ de votre mail de confirmation de rendez-vous pour la deuxième dose, cliquer sur "annuler le rendez-vous" et choisir une nouvelle date. Le communiqué précise que "les logiciels de rendez-vous ont été automatiquement adaptés aux nouveaux délais réduits entre deux doses et les centres de vaccination ont aménagé des plages horaires spécifiques."

Sachez toutefois que la seconde dose doit être administrée dans le même centre où vous avez reçu la première.

Vous pouvez également et toujours prendre rendez-vous via Qvax : toutes les convocations ont été envoyées, donc si vous avez perdu la vôtre ou que vous ne l’avez toujours pas reçue, vous pouvez passer par la plateforme : "Des places sont disponibles dans la plupart des centres dès ce vendredi et toute la semaine prochaine.", spécifie le communiqué.

Aussi, des journées "portes ouvertes" seront organisées en Wallonie dans la plupart des centres de vaccination : pas besoin de prendre un rendez-vous, il suffit de se rendre sur place. La liste des journées dédiées à la vaccination est accessible ici. D’autres opérations similaires auront lieu dans le cadre d’initiatives comme celles de l'"Opération vaccination" au Standard de Liège (la semaine prochaine) et au Sporting de Charleroi (du 11 au 17 juillet). Dans ces cas-ci, on peut prendre rendez-vous sur internet, par téléphone (0800/45.019) ou via Qvax.

Aussi, la Région est en train d’envoyer à nouveau des invitations aux personnes âgées de plus de 65 ans et au personnel soignant qui n’aurait pas encore été vacciné.

