Vous rêvez de devenir diplomate ? Le ministère des Affaires étrangères recrute

Vous rêvez de devenir diplomate ? Si en plus vous êtes francophone et bon bilingue, vous pourrez tenter votre chance à partir de la fin du mois. Les Affaires étrangères lancent un concours de recrutement.

L’objectif est de compenser les départs à la retraite. Mais aussi de compenser un déficit de diplomates francophones et de se rapprocher d’un équilibre hommes-femme.



Les qualités d’un bon ambassadeur

La première chose, et elle est évidente, il faut avoir la volonté de s’expatrier, sans savoir exactement, au préalable sa destination. C’est logique, un ambassadeur représente les intérêts de son pays à l’étranger.

Ensuite, il faut avoir une nature flexible et adaptable. Tous les quatre ans, en moyenne, les ambassadeurs changent de pays, et la nature même de leur travail change. "Nous attendons des gens, carrément, qu’ils soient prêts à changer de travail, parce qu’un élément important à souligner, c’est que, un des gros avantages de la carrière extérieure, c’est qu’elle permet de changer tous les quatre ans de travail, sans pour autant changer d’employeur. Il faut donc avoir la curiosité intellectuelle nécessaire et l’attrait pour les cultures étrangères pour pouvoir se lancer dans la carrière", explique Hugues Chantry, le "maître de stage" des Affaires étrangères.

Si vous vous sentez l’âme d’un diplomate, il faudra passer par le concours diplomatique, organisé par le ministère des Affaires étrangères. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 27 janvier. Toutes les infos sur le site des Affaires étrangères et celui du Selor.