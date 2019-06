Vous prenez la route pour les vacances? Voici la liste des principaux chantiers

De nombreux chantiers sont prévus sur nos routes cet été, que ce soit en direction de la France ou du Luxembourg. Voici la liste des principaux chantiers.

Tout d’abord, un chantier sur l’E42 en direction de Paris à hauteur de Mons, qui s’étalera sur plus de 11 km. Résultat, la circulation sera réduite à deux bandes dans chaque sens et la vitesse sera limitée à 70 km/h.

Si vous passez par la E411 en direction du Luxembourg, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a des travaux à hauteur de Louvain-La-Neuve. Le chantier s’arrête dans quelques jours mais reprendra fin juillet sur 8 km.

Plus loin, sur ce même axe, à hauteur de Lavaux-Saint-Anne, une sculpture monumentale sera installée, avec comme conséquence, uniquement deux voies de disponibles vers le Luxembourg et une seule vers Bruxelles.

Les retours de la mer du Nord

Pour ceux et celles qui restent en Belgique et qui seraient tentés par une escapade à la mer du Nord, attention aux retours. L’E40 est régulièrement très chargée lors des beaux jours de l’été. Mais cette année les retours risquent d’être plus compliqués car un chantier perturbe le trafic sur la fin de l’E40 entre Grand-Bigard et Berchem-Saint-Agathe.

Finalement, pour ceux et celles qui doivent circuler à Bruxelles cet été, gare aux embouteillages. Certains tunnels seront fermés. Ce sera le cas du tunnel Rogier sera en chantier. Il n’y aura plus qu’une seule bande de circulation au lieu de deux et ce dans les deux sens.

Le tunnel Leopold II sera, lui, complètement fermé. Des déviations sont prévues en surface et des agents de police seront présents pour fluidifier le trafic.