Vous pourrez directement recevoir des colis dans votre coffre de voiture

bpost innove. Dorénavant, quand vous commanderez un colis, il sera déposé directement dans le coffre de votre voiture sur votre lieu de travail. Il suffira juste de d’équiper la voiture d’un logiciel spécifique. Le projet pilote a été lancé dans la région d’Anvers, à Kontich.

"Nous voyons que le nombre de colis à la réception augmente fortement d’années en années. Le réceptionniste s’occupe trop souvent de remettre les colis à la bonne place alors que ce n’est pas leur travail", explique Hannes De Kesel, manager innovation de l’entreprise.

Pour éviter cet encombrement, bpost teste ici un nouveau service. Le facteur livre directement des colis dans le coffre du véhicule, via une application. "Les utilisateurs indiquent le coffre de leur voiture comme lieu de préférence pour la livraison de leur colis. Ensuite, le logiciel est activé pour ouvrir la voiture à distance. C’est une application qui est gérée par le facteur", précise Barbara Van Speybroeck, porte-parole de bpost.

Le test se fait sur des voitures de société conçues après 2015, car elles sont équipées du matériel informatique nécessaire pour commander certaines fonctionnalités à distance, comme l’ouverture du coffre.

Patrick Leysen, de Future Lab bpost explique : "C’est un logiciel qui permet l’accès à la voiture à des tierces personnes. Nous demandons cet accès à l’utilisateur via l’application. Nous sommes encore au stade des recherches pour voir quels sont les risques. Nous n’avons pas encore eu de mauvaises expériences jusqu’à maintenant. Nous voulons suivre à l’avenir".

Ce n’est pas la première technologie de ce genre. Aux États-Unis, le géant de l’e-commerce Amazon propose depuis 2017 une caméra et une serrure connectées aux serveurs. Le livreur peut ainsi ouvrir tout seul la porte de l’habitation et déposer le colis. La révolution est en marche et la consommation a de beaux jours devant elle.