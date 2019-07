Vous passez l'été à Bruxelles? Voici quelques activités à ne pas manquer (audio)

Une myriades d'activités et animations sont proposées aux Bruxellois durant les mois de juillet et août. La rédaction bruxelloise vous en a sélectionnées quelques-unes. Elles se déroulent le matin, le midi, l'après-midi ou le soir, elles sont gratuites et elle s'adressent à tous les publics avec le même objectif: profiter d'une pause estivale dans la capitale.