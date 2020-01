Vous n’avez toujours pas reçu votre avertissement-extrait de rôle ? Vous n’êtes pas le seul

Vous attendez peut-être toujours votre avertissement-extrait de rôle, ce courrier qui vous précise si vous retouchez un peu d’argent ou si au contraire vous devez payer plus d’impôts. De nombreux contribuables sont dans le cas.

À ce jour, un peu plus de cinq millions de déclarations ont été enrôlées, et donc environ deux millions de ménages attendent toujours le résultat des calculs de l’administration fiscale.

La situation est-elle exceptionnelle ? Pas vraiment. Cette année, il semble y avoir un peu de retard par rapport à 2018, mais, explique le SPF Finances, cela reste toujours mieux que l’année d’avant.

Qu’est-ce qui explique ce retard ? Plusieurs raisons. D’abord, certains rendent eux-mêmes leur déclaration en retard, voire oublient de la remplir. Et puis il y a les déclarations qui nécessitent une vérification. Celles-là ne sont pas traitées automatiquement et prennent nécessairement plus de temps. Or, le personnel des finances a fondu. Aujourd’hui, environ 1000 postes ne seraient pas occupés et si l’on ajoute à cela certains problèmes informatiques, on devine que la situation n’est pas simple.

N’espérez toutefois pas qu’on vous oublie. Les avertissements-extraits de rôle peuvent être établis jusqu’au 30 juin prochain, et si vous voulez en avoir le cœur net, il est toujours possible de vérifier le statut de votre propre déclaration sur le site myminfin.be.