Vous n'arrivez pas à accéder aux CEB des autres années? Site saturé? Voici tous les tests

Les épreuves du CEB ("Certificat d’Etude de Base") commencent lundi prochain (le 17 juin) pour les élèves de sixième primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi pour tous les élèves du 1er degré différencié de l’enseignement secondaire et certains élèves de l’enseignement spécialisé sur décision de leur école.

Message d'erreur qui apparaît lorsque l'on tente d'accéder aux épreuves du CEB à certains moments de la journée, et plus particulièrement après les heures d'école. - © Capture d'écran du site de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Malheureusement, le site semble être victime de son succès et il n’est pas rare que l’accès à ces questionnaires soit totalement inaccessible à certains moments de la journée, et plus particulièrement après les heures d’école.

Pour vous éviter ce désagrément, nous avons téléchargé pour vous tous les questionnaires du CEB depuis 2007 jusqu’à 2018 avec tous les documents nécessaires pour les utiliser :

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Epreuves PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Portfolio PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Consignes PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Dossiers PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF / PDF / /

Par ailleurs, nous avons contacté la Fédération Wallonie-Bruxelles ce jeudi matin pour qu’il nous explique ce problème d’accès. A cette heure, nous n’avons toujours pas obtenu de réponse.