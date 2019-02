Vous avez trois semaines pour inscrire votre enfant en première secondaire

50.000, c'est le nombre d'élèves qui seront inscrits dans l'enseignement secondaire d'ici la rentrée de septembre 2019. Les inscriptions dans les établissements scolaires débutent aujourd'hui et se clôtureront le 1er mars. Mais les règles changent.

La grande nouveauté du décret inscription concerne le nombre d'écoles à inscrire sur le formulaire unique d'inscription (FUI) à déposer dans les établissements scolaires choisis. Jusqu'à cette année, la possibilité d'y noter dix écoles était laissée aux parents d'élèves. A partir de 2019, seule une école est à indiquer sur ce formulaire. Il devra être déposé dans cette école secondaire avant le 1er mars.

Trois semaines pour remplir le formulaire

Les choix d'écoles alternatives se feront cette année en ligne. Les parents pourront y encoder un maximum de dix choix. Pour cela, deux options s'offrent à eux : le site internet ou l'application CIRI Parents.

La deuxième nouveauté concerne la chronologie. Cette année, la date de remise de ce formulaire n'est plus liée à une réponse positive de la part de l'établissement scolaire. A partir d'aujourd'hui, tous les parents ont trois semaines pour remplir le FUI et le déposer dans l'école de leur choix. Une modification du décret inscription qui permet aux parents de ne plus devoir camper pendant plusieurs jours devant leur choix d'école favori.

