Votre téléphone fixe sonne et il n’y a personne au bout du fil ? On vous explique pourquoi

Entre deux jurons, viennent alors les inévitables questions : est-ce une erreur, une blague de mauvais goût, peut-être une connaissance qui a eu un malaise ? Eh bien pas du tout, c’est tout simplement une machine, un robot, qui vient de former votre numéro au hasard. Il en a d’ailleurs formé plusieurs en même temps et seule la première personne qui répond aura droit au boniment d’un vendeur de tapis, de meubles, de vins ou de télé voyance.

Ceux et celles qui possèdent encore une ligne fixe maudissent ces coups de fil aussi mystérieux que malvenus : on vous appelle à toute heure du jour ou du petit matin sur votre téléphone fixe, vous vous levez, parfois vous vous réveillez, vous vous déplacez en vous demandant qui vous appelle et quand vous décrochez, c’est le silence, il n’y a personne qui parle et après quelques secondes, tûût tûût tûût, la communication se coupe.

Hans Cleemput qui préside Customercontact.be, la fédération belge des call centers, explique : "Bien sûr, il y a parfois un ou l’autre de nos 81 membres qui commet une erreur ou qui ne respecte pas la loi, et dans ce cas il peut y avoir des poursuites et il y a déjà eu des condamnations, mais le gros souci ce sont les sociétés situées hors de Belgique et souvent d’Europe et qui ne se sentent pas liées par les lois belges. Le cas le plus fréquent pour les francophones, ce sont des call centers situés au Maroc ou en Tunisie, des pays où on parle le français et où les salaires sont modestes. Des call centers appellent n’importe qui, sans tenir compte des listes d’exclusion. Ce sont des cow-boys, des sociétés voyous qui n’ont rien à faire de nos règles. La seule parade, c’est de signaler ces appels illégaux au centre de contact du SPF Economie, mais encore faut-il connaître la société qui appelle." Et c’est évidemment là le souci.

Une loi qui oblige toutes les sociétés belges de télémarketing à respecter cette liste et à ne pas appeler les signataires sous peine d’une amende allant jusqu’à 80.000 euros. Enfin, ça, c’est la théorie car les appels continuent, même chez ceux qui se sont inscrits à "Ne m’appelez plus".

Quand on ne veut pas recevoir d’appels téléphoniques publicitaires, il y a un moyen imparable : s’inscrire sur le site internet "Ne m’appelez plus" qui a succédé en 2015 à la Liste Robinson et qui réunit actuellement 1,6 million de Belges.

Comme l’explique Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus "pour combattre les appels anonymes, nous proposons un service (payant) qui permet d’afficher le numéro qui appelle. Mais cela ne règle pas tous les problèmes car ce numéro est parfois faux. Des sociétés qui appellent de l’étranger masquent leur véritable numéro et le remplacent par un numéro aux allures belges pour inspirer confiance, un numéro inventé ou qu’ils ont copié. On appelle cela le spoofing, l’usurpation de numéro. Et quand on compose ce numéro, soit personne ne répond, soit on tombe chez une personne qui n’a rien à voir et qui est elle-même victime de la pratique."

"L’immense majorité des sociétés et des annonceurs établis en Belgique jouent le jeu et respectent les chartes et autres codes de bonne conduite", explique Burt Riské, du BAM, l’association du marketing direct. Ils sont d’ailleurs surveillés et les plaintes qui arrivent au SPF Economie sont suivies d’effet. Même si le call center qu’il a engagé est situé à Casablanca, un marchand de meubles de Liège ou de Malines pourra être tenu responsable si des appels illégaux ont été passés en son nom.

Et d’ajourer : "Le problème c’est qu’il n’y a aucune parade, aucun contrôle ni aucune pénalité pour les sociétés basées hors de chez nous. On aura même du mal à poursuivre un producteur de vin français utilisant un call center non européen. Il y a une concertation européenne mais une réglementation unique est compliquée car chaque pays a son propre système. La Belgique a choisi l’autorégulation via la liste " Ne m’appelez plus ", les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont plus ou moins le même dispositif mais d’autres ont opté pour des lois différentes ou au contraire ne font pas grand-chose."

On est donc loin d’une liste "Do not call me" qui s’appliquerait à toute l’Union européenne.