Votre GPS cessera-t-il de fonctionner le 6 avril ?

Un bug, qui rappelle celui craint à l'aube de l'an 2000, touchera la plupart des GPS fabriqués avant 2010. Une mise à jour devra être installée pour pouvoir continuer à utiliser votre appareil. Explications.

GPS ou Global Positioning System est le service de localisation et de navigation global mis en place par le gouvernement américain. Aujourd'hui, il existe des alternatives plus récentes comme GLONASS mis au point par les Russes, Beidou des Chinois et Galileo de l'Union Européenne. Ceci-dit, le bug concernera les appareils se basant uniquement sur le système GPS.

Le pourquoi du comment

Pour fonctionner correctement, les signaux GPS qui proviennent des satellites doivent inclure un marqueur temporel. Celui-ci, utilise une valeur de 10 bits pour la semaine, c'est-à-dire que la valeur semaine peut aller de 0 à 1023. Toutes les 1024 semaines, ce compteur retombe à 0 et vous l'aurez compris, ce moment coïncide avec le 6 avril 2019. L'appareil GPS pourrait alors mal interpréter votre position.

Serez-vous concerné ?

A priori, seuls les appareils doté exclusivement du système américain GPS (et non GLONASS ou GALILEO) fabriqués avant 2010 seraient affectés et une mise à jour du fabricant devrait régler le problème.

Aujourd'hui, la plupart des appareils se basent sur plusieurs systèmes de positionnement différents pour améliorer la fiabilité. Un iPhone 8 par exemple est doté de quatre systèmes : GPS, GLONASS, GALILEO et ZQSS.